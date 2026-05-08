Война с Россией "Другого пути у Украины уже нет": что в Раде заявили об изменениях в мобилизации
"Другого пути у Украины уже нет": что в Раде заявили об изменениях в мобилизации

Народный депутат Дунда рассказал, как можно изменить мобилизацию

8 мая 2026, 20:07
Кречмаровская Наталия

Народный депутат Олег Дунда отметил, что мобилизация является неотъемлемой составляющей любой современной войны. Вопрос, по его словам, лишь в том, по каким правилам она ведется.

"Конечно, в украинском обществе, и в том числе среди украинских депутатов, много нареканий относительно существующего процесса мобилизации. Даже министру обороны Федорову было задание изменить этот процесс и сделать его более справедливым. Проблема лишь в том, что при существующих условиях мало что можно изменить. Условным косметическим ремонтом этот процесс не решить", — убежден политик.

Однако, по его словам, ситуацию можно исправить – только за счет глубокого изменения государственного управления.

"Во-первых, это вопрос Вооруженных сил. Для создания более нормального и более современного процесса мобилизации нужно менять практически весь Генштаб и военную доктрину. Доктрину в плане использования средств сил поражения и использования резерва, который есть на сегодня", — пояснил народный депутат.

Важны, по его словам, технологии, ведь солдат не должен рассматриваться как человеческий ресурс.

"Он должен рассматриваться как условный работник, работающий в первую очередь на технологиях, а не в земле", — пояснил политик.

Среди необходимых изменений – экономическая составляющая Украины и фактически перевод экономики на военные рельсы.

Также он указал на фактическое изменение государственного управления на уровне Кабмина.

"Ведь на этот процесс мобилизации будут влиять все, начиная от премьер-министра, который, безусловно, является составляющей этой мобилизации, и завершая каждым министром. С одной стороны, оно выглядит очень сложно. Я соглашаюсь, делать нужно многое. Но мы вынуждены будем это сделать. Другого пути у нас нет. И чем скорей мы это поймем, тем быстрее у нас будет новый процесс мобилизации и вообще новая армия и новые вооруженные силы”, — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что известно о внедрении платной отсрочки от мобилизации.




Источник: youtube.com/shorts/v5ukCSTUQAY?si=kIdro7o0GdPBPZUr
