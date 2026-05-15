Кількість груп оповіщення збільшили на 40%: у якому місті значно посилили мобілізацію
Кількість груп оповіщення збільшили на 40%: у якому місті значно посилили мобілізацію

У столиці суттєво посилили заходи оповіщення

15 травня 2026, 15:00
Кравцев Сергей

За останні 3-4 місяці кількість груп оповіщення в Києві зросла на 40%, як і штатна кількість людей у них. Це відбувається тому, що є вимога підсилення мобілізаційних заходів. Відповідну заяву зробив т.в.о. заступника начальника Київського міського ТЦК Валерій Кравченко на засіданні депутатської ТСК, яку транслював нардеп Олексій Гончаренко.

"Офіційний наказ на формування і порядок роботи груп оповіщення видається кожен день, і вони працюють в штатному режимі", — зазначив він.

За його інформацією, минулого року було розформовано роти охорони в ТЦК, і на базі цього було створено взвод охорони і взвод оповіщення. Зараз кількість взводу оповіщення збільшена.

Кравченко роз’яснив, що працівники ТЦК діють у відповідності до постанови 560 у якій прописано, що оповіщення відбувається у всіх громадських місцях, в тому числі в громадському транспорті, за місцем проживання, за місцем роботи. Він додав, що в Києві на постійній основі відбуваються розшукові заходи спільно з 13-м армійським корпусом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна не зможе утримувати необхідну чисельність війська виключно завдяки добровольцям, тому мобілізаційні заходи залишатимуться актуальними й надалі. Про це він розповів в інтерв’ю британському виданню The Times, коментуючи ситуацію з комплектуванням української армії в умовах тривалої війни.

За словами Буданова, добровільний набір уже не здатний забезпечити потреби фронту, оскільки країна перебуває у виснажливому воєнному стані багато років поспіль. Він пояснив, що на рішення людей впливають як економічні труднощі, так і загальна втома суспільства від війни.

"Набір добровольців не здатний покрити необхідну армії кількість. Це неможливо через економічні проблеми та неможливо тому, що після 12 з половиною років війни немає нічого, що мотивувало б таку кількість людей йти добровольцями", – зазначив Буданов.




