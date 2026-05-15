Головна Новини Суспільство Війна з Росією Чи пом 'якшать мобілізацію в Україні: Буданов нажахав новим зверненням
Чи пом 'якшать мобілізацію в Україні: Буданов нажахав новим зверненням

Україна не може забезпечити армію лише добровольцями, тому мобілізація триватиме попри суспільні суперечки та окремі порушення під час призову

15 травня 2026, 14:00
Клименко Елена

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна не зможе утримувати необхідну чисельність війська виключно завдяки добровольцям, тому мобілізаційні заходи залишатимуться актуальними й надалі. Про це він розповів в інтерв’ю британському виданню The Times, коментуючи ситуацію з комплектуванням української армії в умовах тривалої війни.

За словами Буданова, добровільний набір уже не здатний забезпечити потреби фронту, оскільки країна перебуває у виснажливому воєнному стані багато років поспіль. Він пояснив, що на рішення людей впливають як економічні труднощі, так і загальна втома суспільства від війни.

"Набір добровольців не здатний покрити необхідну армії кількість. Це неможливо через економічні проблеми та неможливо тому, що після 12 з половиною років війни немає нічого, що мотивувало б таку кількість людей йти добровольцями", – зазначив Буданов. 

Він підкреслив, що попри суспільні дискусії щодо пом’якшення мобілізаційної політики, держава не має можливості відмовитися від примусового призову. На думку очільника ОП, ті громадяни, які очікують суттєвих змін у підходах до мобілізації, можуть бути "розчаровані".

Окремо Буданов прокоментував випадки порушень та жорсткого поводження під час роботи територіальних центрів комплектування. Він запевнив, що влада реагуватиме на резонансні інциденти, відео яких поширювалися у мережі та викликали суспільне обурення. 

Керівник Офісу президента також наголосив, що нинішня війна має безпрецедентний масштаб і потребує значних людських ресурсів.

"Ми ведемо найжахливішу повномасштабну, тотальну війну. Війну, в якій беруть участь мільйонні групи. Іншого шляху немає. Інакше країна просто впаде", – заявив Буданов. 

"Коментарі" вже писали, що 14 травня Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак проти України за весь час повномасштабної війни. За даними українського військового експерта та фахівця з радіотехнологій Сергія Бескрестнова, відомого під позивним "Флеш", окупаційні війська протягом доби запустили понад 1 500 ударних безпілотників по українських містах і об’єктах інфраструктури.



