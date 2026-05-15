Світ такого ще не знав: Флеш розкрив шокуючі деталі масованого удару 14 травня

14 травня Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак проти України за весь час повномасштабної війни. За даними українського військового експерта та фахівця з радіотехнологій Сергія Бескрестнова, відомого під позивним "Флеш", окупаційні війська протягом доби запустили понад 1 500 ударних безпілотників по українських містах і об’єктах інфраструктури.

Експерт зазначив, що головною метою противника було максимальне перевантаження української системи протиповітряної оборони за рахунок масованого застосування дронів-камікадзе.

"Такого в світі ще не було", – наголосив "Флеш".

Попри безпрецедентний масштаб атаки, українська ППО продемонструвала високу ефективність. За словами радника, сили оборони змогли знешкодити або збити близько 95% ворожих безпілотників. Значну роль у відбитті удару відіграли дрони-перехоплювачі, на які припало приблизно 30% усіх ліквідованих цілей.

"Флеш" підкреслив, що цей показник продовжує зростати, а використання сучасних засобів перехоплення стає дедалі важливішим елементом української оборони.

Він також звернув увагу, що під час цієї атаки росіяни майже не використовували реактивні модифікації "Шахедів" або безпілотники з розширеними функціями керування. Ймовірно, ставка була зроблена саме на масовість застосування стандартних ударних дронів для виснаження систем ППО.

Найбільших руйнувань зазнав Київ. У столиці зафіксували влучання у житлові будинки та на території цивільних підприємств. Крім того, окупанти повторно завдали ударів балістичними ракетами по тих самих місцях, де вже працювали рятувальники після перших атак.

