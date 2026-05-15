Це найбільше хвилює диктатора: названо причину термінового візиту Путіна в Китай

Візит Дональда Трампа до Китаю, під час якого він уже провів переговори із Сі Цзіньпіном, став важливим етапом у глобальній геополітичній динаміці. На цьому тлі найближча поїздка Володимира Путіна до Пекіна виглядає як спроба з’ясувати реальні наслідки американо-китайського діалогу та можливі зміни у розстановці сил.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус вважає, що Кремль уважно стежить за тим, чи не виникли між Вашингтоном і Пекіном нові домовленості, які можуть вплинути на співпрацю Китаю з Росією. Оскільки російська економіка значною мірою залежить від китайського ринку, будь-які зміни в позиції Пекіна становлять для Москви стратегічний ризик.

Експерт також зазначає, що для США одним із можливих шляхів завершення війни Росії проти України є послаблення зв’язків між Москвою та Пекіном. У такому сценарії Вашингтон намагається вибудувати відносини із Сі Цзіньпіном так, щоб Росія втратила роль ключового партнера Китаю або принаймні її вплив суттєво зменшився.

Путін, ймовірно, прагне зрозуміти, чи не розглядає Китай нову глобальну конфігурацію, у якій Росія відіграватиме другорядну роль або стане поступкою у домовленостях зі США. Саме це, на думку аналітиків, і пояснює терміновість його візиту до Пекіна після переговорів Трампа і Сі.

Окремо підкреслюється, що співпраця з Китаєм критично важлива для Кремля не лише економічно, а й політично. Водночас у відносинах між країнами залишаються історичні та територіальні питання, які Пекін не забуває, що також впливає на баланс довіри між сторонами.

Портал "Коментарі" вже писав, що Російська Федерація зберігає технічні можливості для потенційного застосування ядерної зброї проти України практично в будь-який момент, однак українська розвідка не бачить жодних ознак підготовки до реалізації такого сценарію. Про це заявив керівник Офісу президента та колишній очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю виданню The Times.