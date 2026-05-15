Это больше всего волнует диктатора: названа причина срочного визита Путина в Китай

Визит Дональда Трампа в Китай, во время которого уже провел переговоры с Си Цзиньпином, стал важным этапом в глобальной геополитической динамике. На этом фоне ближайшая поездка Владимира Путина в Пекин выглядит попыткой выяснить реальные последствия американо-китайского диалога и возможные изменения в расстановке сил.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс считает , что Кремль внимательно следит за тем, не возникли ли между Вашингтоном и Пекином новые договоренности, которые могут повлиять на сотрудничество Китая с Россией. Поскольку российская экономика во многом зависит от китайского рынка, любые изменения в позиции Пекина составляют для Москвы стратегический риск.

Эксперт также отмечает, что США одним из возможных путей завершения войны России против Украины является ослабление связей между Москвой и Пекином. В таком сценарии Вашингтон пытается выстроить отношения с Си Цзиньпином так, чтобы Россия потеряла роль ключевого партнера Китая или, по крайней мере, ее влияние существенно уменьшилось.

Путин, вероятно, стремится понять, не рассматривает ли Китай новую глобальную конфигурацию, в которой Россия будет играть второстепенную роль или станет уступкой в договоренностях с США. Именно это, по мнению аналитиков, объясняет срочность его визита в Пекин после переговоров Трампа и Си.

Отдельно подчеркивается, что сотрудничество с Китаем критически важно для Кремля не только экономически, но и политически. В то же время, в отношениях между странами остаются исторические и территориальные вопросы, которые Пекин не забывает, что также влияет на баланс доверия между сторонами.

