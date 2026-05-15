Чи розглядає РФ ядерний удар по Україні: Буданов спантеличив точною відповіддю

Російська Федерація зберігає технічні можливості для потенційного застосування ядерної зброї проти України практично в будь-який момент, однак українська розвідка не бачить жодних ознак підготовки до реалізації такого сценарію. Про це заявив керівник Офісу президента та колишній очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю виданню The Times.

За його словами, ядерний арсенал РФ залишається фактором глобальної небезпеки, проте частина публічних побоювань щодо його негайного використання часто є перебільшеною та емоційно роздутими оцінками. Він підкреслив, що сама по собі наявність зброї масового ураження не означає автоматичного наміру її застосування.

Буданов наголосив, що Росія справді має повний технічний потенціал для завдання ядерного удару на різні відстані, однак ключовим чинником у цьому питанні залишається політичне рішення керівництва Кремля. Саме воно, а не військові можливості, визначає ймовірність такого кроку.

Водночас українська сторона, за словами посадовця, не фіксує жодних ознак або індикаторів, які могли б свідчити про підготовку до використання ядерної зброї. У разі появи подібних сигналів, стверджує він, вони були б оперативно виявлені відповідними структурами.

Окремо Буданов торкнувся теми можливих переговорів щодо завершення війни. Він висловив переконання, що дипломатичний процес залишається реальним інструментом досягнення миру. Завдяки багаторічному досвіду взаємодії з російськими структурами, Україна, за його словами, добре розуміє підходи та так звані "червоні лінії" російської сторони.

