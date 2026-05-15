Рассматривает ли РФ ядерный удар по Украине: Буданов озадачил точным ответом

Российская Федерация сохраняет технические возможности для потенциального применения ядерного оружия против Украины практически в любой момент, однако украинская разведка не видит никаких признаков подготовки к реализации такого сценария. Об этом заявил руководитель Офиса президента и бывший глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The Times.

По его словам, ядерный арсенал РФ остается фактором глобальной опасности, однако часть публичных опасений по поводу его немедленного использования часто является преувеличенной и эмоционально раздутыми оценками. Он подчеркнул, что само по себе наличие оружия массового поражения не означает автоматического намерения его применения.

Буданов подчеркнул, что Россия действительно имеет полный технический потенциал для нанесения ядерного удара на разные расстояния, однако ключевым фактором в этом вопросе остается политическое решение руководства Кремля. Именно оно, а не военные возможности, определяет вероятность такого шага.

В то же время, украинская сторона, по словам чиновника, не фиксирует никаких признаков или индикаторов, которые могли бы свидетельствовать о подготовке к использованию ядерного оружия. В случае возникновения схожих сигналов, утверждает он, они были бы оперативно обнаружены соответствующими структурами.

Отдельно Буданов затронул тему возможных переговоров по завершению войны. Он убежден, что дипломатический процесс остается реальным инструментом достижения мира. Благодаря многолетнему опыту взаимодействия с российскими структурами, Украина, по его словам, хорошо понимает подходы и так называемые красные линии российской стороны.

