logo

BTC/USD

80430

ETH/USD

2252.87

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Рассматривает ли РФ ядерный удар по Украине: Буданов озадачил точным ответом
commentss НОВОСТИ Все новости

Рассматривает ли РФ ядерный удар по Украине: Буданов озадачил точным ответом

По словам Буданова, у России есть технические возможности для ядерного удара в любой момент, однако украинская сторона не наблюдает признаков подготовки к реализации такого сценария

15 мая 2026, 12:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российская Федерация сохраняет технические возможности для потенциального применения ядерного оружия против Украины практически в любой момент, однако украинская разведка не видит никаких признаков подготовки к реализации такого сценария. Об этом заявил руководитель Офиса президента и бывший глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The Times.

Рассматривает ли РФ ядерный удар по Украине: Буданов озадачил точным ответом

Фото: из открытых источников

По его словам, ядерный арсенал РФ остается фактором глобальной опасности, однако часть публичных опасений по поводу его немедленного использования часто является преувеличенной и эмоционально раздутыми оценками. Он подчеркнул, что само по себе наличие оружия массового поражения не означает автоматического намерения его применения.

Буданов подчеркнул, что Россия действительно имеет полный технический потенциал для нанесения ядерного удара на разные расстояния, однако ключевым фактором в этом вопросе остается политическое решение руководства Кремля. Именно оно, а не военные возможности, определяет вероятность такого шага.

В то же время, украинская сторона, по словам чиновника, не фиксирует никаких признаков или индикаторов, которые могли бы свидетельствовать о подготовке к использованию ядерного оружия. В случае возникновения схожих сигналов, утверждает он, они были бы оперативно обнаружены соответствующими структурами.

Отдельно Буданов затронул тему возможных переговоров по завершению войны. Он убежден, что дипломатический процесс остается реальным инструментом достижения мира. Благодаря многолетнему опыту взаимодействия с российскими структурами, Украина, по его словам, хорошо понимает подходы и так называемые красные линии российской стороны.

Портал "Комментарии" уже писал , что днем 15 мая российские войска совершили очередную воздушную атаку на Запорожье, применив беспилотники для удара по одному из промышленных объектов города. В результате попадания возник масштабный пожар, а над районом инцидента поднялся густой черный дым, который был виден из разных частей города.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости