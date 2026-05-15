Мир такого еще не знал: Флэш раскрыл шокирующую особенность смертельного удара 14 мая

14 мая Россия совершила одну из самых масштабных воздушных атак против Украины за все время полномасштабной войны. По данным украинского военного эксперта и специалиста по радиотехнологиям Сергея Бескрестнова, известного под позывным "Флэш", оккупационные войска в течение суток запустили более 1 500 ударных беспилотников по украинским городам и объектам инфраструктуры.

Эксперт отметил, что главной целью противника была максимальная перегрузка украинской системы противовоздушной обороны за счет массированного применения дронов-камикадзе.

"Такого в мире еще не было", — подчеркнул "Флэш".

Несмотря на беспрецедентный масштаб атаки, украинская ПВО продемонстрировала высокую эффективность. По словам советника, силы обороны смогли обезвредить или сбить около 95% вражеских беспилотников. Значительную роль в отражении удара сыграли дроны-перехватчики, на которые пришлось около 30% всех ликвидированных целей.

"Флэш" подчеркнул, что этот показатель продолжает расти, а использование современных средств перехвата становится все более важным элементом украинской обороны.

Он также обратил внимание, что при этой атаке россияне почти не использовали реактивные модификации "Шахедов" или беспилотники с расширенными функциями управления. Вероятно, ставка была сделана именно на массовость применения стандартных ударных дронов для истощения систем ПВО.

Наибольшие разрушения потерпел Киев. В столице зафиксировали попадание в жилые дома и на территории гражданских предприятий. Кроме того, оккупанты повторно нанесли удары баллистическими ракетами по тем же местам, где уже работали спасатели после первых атак.

