Главная Новости Общество Война с Россией Смягчат ли мобилизацию в Украине: Буданов напугал новым обращением
Смягчат ли мобилизацию в Украине: Буданов напугал новым обращением

Украина не может обеспечить армию только добровольцами, поэтому мобилизация будет продолжаться, несмотря на общественные споры и отдельные нарушения во время призыва.

15 мая 2026, 14:00
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина не сможет удерживать необходимую численность войска исключительно благодаря добровольцам, поэтому мобилизационные мероприятия будут оставаться актуальными и дальше. Об этом он рассказал в интервью британскому изданию The Times, комментируя ситуацию с комплектованием украинской армии в условиях продолжительной войны.

Фото: из открытых источников

По словам Буданова, добровольный набор уже не способен обеспечить потребности фронта, поскольку страна находится в изнурительном военном положении много лет. Он объяснил, что на решения людей влияют как экономические трудности, так и всеобщая усталость общества от войны.

"Набор добровольцев не способен покрыть необходимое армии количество. Это невозможно из-за экономических проблем и невозможно потому, что после 12 с половиной лет войны нет ничего, что мотивировало бы такое количество людей уходить добровольцами", – отметил Буданов.

Он подчеркнул, что, несмотря на общественные дискуссии по смягчению мобилизационной политики, у государства нет возможности отказаться от принудительного призыва. По мнению главы ОП, те граждане, которые ожидают существенных изменений в подходах к мобилизации, могут быть "разочарованы".

Отдельно Буданов прокомментировал случаи нарушений и жесткого обращения при работе территориальных центров комплектования. Он заверил, что власти будут реагировать на резонансные инциденты, видео которых распространялись в сети и вызвали общественное возмущение.  

Руководитель Офиса президента также подчеркнул, что нынешняя война имеет беспрецедентный масштаб и нуждается в значительных человеческих ресурсах.

"Мы ведем ужаснейшую полномасштабную, тотальную войну. Войну, в которой принимают участие миллионные группы. Другого пути нет. Иначе страна просто упадет", – заявил Буданов.

"Комментарии" уже писали , что 14 мая Россия совершила одну из самых масштабных воздушных атак против Украины за все время полномасштабной войны. По данным украинского военного эксперта и специалиста по радиотехнологиям Сергея Бескрестнова, известного под позывным "Флэш", оккупационные войска в течение суток запустили более 1 500 ударных беспилотников по украинским городам и объектам инфраструктуры.



