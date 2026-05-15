Количество групп оповещения увеличилось на 40%: в каком городе значительно усилили мобилизацию

За последние 3-4 месяца количество групп оповещения в Киеве выросло на 40%, как и штатное количество людей в них. Это происходит потому, что есть требование усиления мобилизационных мер. Соответствующее заявление сделал в.и.о. заместителя начальника Киевского городского ТЦК Валерий Кравченко на заседании депутатской ВСК, которую транслировал нардеп Алексей Гончаренко.

"Официальный приказ на формирование и порядок работы групп оповещения издается каждый день, и они работают в штатном режиме", – отметил он.

По его информации, в прошлом году были расформированы роты охраны в ТЦК, и на базе этого был создан взвод охраны и взвод оповещения. Сейчас количество взвода оповещения увеличено.

Кравченко разъяснил, что работники ТЦК действуют в соответствии с постановлением 560, в котором прописано, что оповещение происходит во всех общественных местах, в том числе в общественном транспорте, по месту жительства, по месту работы. Он добавил, что в Киеве на постоянной основе проходят розыскные мероприятия совместно с 13-м армейским корпусом.

Буданов заявил, что Украина не сможет удерживать необходимую численность войска исключительно благодаря добровольцам, поэтому мобилизационные мероприятия будут оставаться актуальными и дальше. Об этом он рассказал в интервью британскому изданию The Times, комментируя ситуацию с комплектованием украинской армии в условиях продолжительной войны.

По словам Буданова, добровольный набор уже не способен обеспечить потребности фронта, поскольку страна находится в изнурительном военном положении много лет. Он объяснил, что на решения людей влияют как экономические трудности, так и всеобщая усталость общества от войны.

"Набор добровольцев не способен покрыть необходимое армии количество. Это невозможно из-за экономических проблем и невозможно потому, что после 12 с половиной лет войны нет ничего, что мотивировало бы такое количество людей уходить добровольцами", – отметил Буданов.



