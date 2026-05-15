Количество групп оповещения увеличилось на 40%: в каком городе значительно усилили мобилизацию
Количество групп оповещения увеличилось на 40%: в каком городе значительно усилили мобилизацию

В столице существенно усилили меры оповещения

15 мая 2026, 15:00
Кравцев Сергей

За последние 3-4 месяца количество групп оповещения в Киеве выросло на 40%, как и штатное количество людей в них. Это происходит потому, что есть требование усиления мобилизационных мер. Соответствующее заявление сделал в.и.о. заместителя начальника Киевского городского ТЦК Валерий Кравченко на заседании депутатской ВСК, которую транслировал нардеп Алексей Гончаренко.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Официальный приказ на формирование и порядок работы групп оповещения издается каждый день, и они работают в штатном режиме", – отметил он.

По его информации, в прошлом году были расформированы роты охраны в ТЦК, и на базе этого был создан взвод охраны и взвод оповещения. Сейчас количество взвода оповещения увеличено.

Кравченко разъяснил, что работники ТЦК действуют в соответствии с постановлением 560, в котором прописано, что оповещение происходит во всех общественных местах, в том числе в общественном транспорте, по месту жительства, по месту работы. Он добавил, что в Киеве на постоянной основе проходят розыскные мероприятия совместно с 13-м армейским корпусом.

Читайте на портале "Комментарии" — руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина не сможет удерживать необходимую численность войска исключительно благодаря добровольцам, поэтому мобилизационные мероприятия будут оставаться актуальными и дальше. Об этом он рассказал в интервью британскому изданию The Times, комментируя ситуацию с комплектованием украинской армии в условиях продолжительной войны.

По словам Буданова, добровольный набор уже не способен обеспечить потребности фронта, поскольку страна находится в изнурительном военном положении много лет. Он объяснил, что на решения людей влияют как экономические трудности, так и всеобщая усталость общества от войны.

"Набор добровольцев не способен покрыть необходимое армии количество. Это невозможно из-за экономических проблем и невозможно потому, что после 12 с половиной лет войны нет ничего, что мотивировало бы такое количество людей уходить добровольцами", – отметил Буданов.




