В Індії спалахнули протести: родичі завербованих до російської армії вимагають повернути їх додому

Slava Kot
В Індії наростає обурення через випадки, коли громадян країни було обманом завербовано Росією для участі у війні проти України. Родичі зниклих безвісти індійців вийшли на вулиці Делі, вимагаючи від влади негайного втручання та повернення своїх близьких.
В Індії протестують родичі завербованих до російської армії. Фото: ThePrint
2 листопада близько сотні людей, серед них представники 27 сімей із різних штатів провели акцію протесту біля історичного майдану Джантар Мантар в Делі. Вони звинувачують російських агентів у тому, що ті заманювали молодих чоловіків з Індії обіцянками роботи, навчання або громадянства, а натомість відправляли їх на фронт.
Серед протестувальників був Ашіш Пунія, брат якого не виходив на зв’язок уже понад два тижні. За його словами, той провів у Росії майже рік і був насильно мобілізований до лав російської армії.
В Індії протестують родичі завербованих до армії РФ. Фото: ThePrint
Історії родин, які зібралися в Делі, схожі. Чоловіки виїжджали у Росію у пошуках роботи, але зрештою опинялися на передовій в Україні. Наприклад, 29-річний Нізамуддін Ансарі з Мумбаї підписав контракт, не розуміючи тексту, написаного російською, і невдовзі був відправлений у зону бойових дій. У поширеному родиною аудіозаписі чоловік зі сльозами розповів, що з ним сталося.
Проблема з завербованими вийшла на дипломатичний рівень. Уряд Індії офіційно звертався до Москви з вимогою припинити вербування громадян Індії. Російський посол у Нью-Делі Денис Аліпов заявив, що з березня 2025 року "жоден індієць не був завербований примусово" і що всі контракти нібито підписуються добровільно. Однак, за даними індійських ЗМІ, щонайменше 100 громадян Індії з 2023 року приєдналися до російської армії.
