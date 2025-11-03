В Індії спалахнули протести: родичі завербованих до російської армії вимагають повернути їх додому

В Індії наростає обурення через випадки, коли громадян країни було обманом завербовано Росією для участі у війні проти України. Родичі зниклих безвісти індійців вийшли на вулиці Делі, вимагаючи від влади негайного втручання та повернення своїх близьких.

В Індії протестують родичі завербованих до російської армії. Фото: ThePrint

2 листопада близько сотні людей, серед них представники 27 сімей із різних штатів провели акцію протесту біля історичного майдану Джантар Мантар в Делі. Вони звинувачують російських агентів у тому, що ті заманювали молодих чоловіків з Індії обіцянками роботи, навчання або громадянства, а натомість відправляли їх на фронт.

"Путін! Припини вбивати наших невинних індійців! Припини змушувати їх воювати!" — йшлося на плакатах, які тримали родичі зниклих.

Серед протестувальників був Ашіш Пунія, брат якого не виходив на зв’язок уже понад два тижні. За його словами, той провів у Росії майже рік і був насильно мобілізований до лав російської армії.

"Він потрапив під сильний обстріл, і в нього поранена щиколотка. Він не може ходити. Він каже мені, що росіяни не дають йому достатньо їжі та відпочинку. Ми хочемо, щоб він негайно повернувся", — розповів Пунія виданню ThePrint.

В Індії протестують родичі завербованих до армії РФ. Фото: ThePrint

В Індії протестують родичі завербованих до армії РФ. Фото: ThePrint

Історії родин, які зібралися в Делі, схожі. Чоловіки виїжджали у Росію у пошуках роботи, але зрештою опинялися на передовій в Україні. Наприклад, 29-річний Нізамуддін Ансарі з Мумбаї підписав контракт, не розуміючи тексту, написаного російською, і невдовзі був відправлений у зону бойових дій. У поширеному родиною аудіозаписі чоловік зі сльозами розповів, що з ним сталося.

"Нам доводиться щодня проходити 16 кілометрів через територію, всіяну мінами. Багато солдатів загинуло на мінах, інших збили безпілотники. Російські солдати примушують нас брати участь. Вони кажуть нам, що розстріляють нас, якщо ми відмовимося йти стежкою", – каже він та додає, що зараз перебуває у Куп’янську.

Проблема з завербованими вийшла на дипломатичний рівень. Уряд Індії офіційно звертався до Москви з вимогою припинити вербування громадян Індії. Російський посол у Нью-Делі Денис Аліпов заявив, що з березня 2025 року "жоден індієць не був завербований примусово" і що всі контракти нібито підписуються добровільно. Однак, за даними індійських ЗМІ, щонайменше 100 громадян Індії з 2023 року приєдналися до російської армії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як Росія вербує громадян Індії йти на війну в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський анонсував повну зачистку Купʼянська від окупантів.