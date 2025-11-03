В Индии вспыхнули протесты: родственники завербованных в российскую армию требуют вернуть их домой

В Индии нарастает возмущение из-за случаев, когда граждане страны были обманом завербованы Россией для участия в войне против Украины. Родственники пропавших без вести индийцев вышли на улицы Дели, требуя от власти немедленного вмешательства и возвращения своих близких.

В Индии протестуют родственники завербованных в российскую армию. Фото: ThePrint

2 ноября около сотни человек, среди них представители 27 семей из разных штатов провели акцию протеста у исторической площади Джантар Мантар в Дели. Они обвиняют российских агентов в том, что те привлекали молодых мужчин из Индии обещаниями работы, учебы или гражданства, а вместо этого отправляли их на фронт.

"Путин! Прекрати убивать наших невинных индийцев! Прекрати заставлять их воевать!" — говорилось на плакатах, которые держали родственники пропавших.

Среди протестующих был Ашиш Пуния, брат которого не выходил на связь уже больше двух недель. По его словам, тот провел в России почти год и был насильственно мобилизован в ряды российской армии.

"Он попал под сильный обстрел, и у него раненая лодыжка. Он не может ходить. Он говорит мне, что россияне не дают ему достаточно еды и отдыха. Мы хотим, чтобы он немедленно вернулся", — рассказал Пуния изданию ThePrint.

В Индии протестуют родственники завербованных в армию РФ. Фото: ThePrint

В Индии протестуют родственники завербованных в армию РФ. Фото: ThePrint

Истории семей, собравшихся в Дели, схожи. Мужчины уезжали в Россию в поисках работы, но в конце концов оказывались на передовой в Украине. Например, 29-летний Низамудин Ансари из Мумбаи подписал контракт, не понимая текста, написанного на русском, и вскоре был отправлен в зону боевых действий. В распространенном семейством аудиозаписи мужчина со слезами рассказал, что с ним произошло.

"Нам приходится ежедневно проходить 16 километров через территорию, усеянную минами. Многие солдаты погибли на минах, других сбили беспилотники. Российские солдаты заставляют нас участвовать. Они говорят нам, что расстреляют нас, если мы откажемся идти по тропе", — говорит он и добавляет, что сейчас находится в Купянске.

Проблема с завербованными вышла на дипломатический уровень. Правительство Индии официально обращалось в Москву с требованием прекратить вербовку граждан Индии. Российский посол в Нью-Дели Денис Алипов заявил, что с марта 2025 года "ни один индиец не был завербован принудительно" и что все контракты якобы подписываются добровольно. Однако, по данным индийских СМИ, по меньшей мере, 100 граждан Индии с 2023 года присоединились к российской армии.

