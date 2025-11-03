В Индии вспыхнули протесты: родственники завербованных в российскую армию требуют вернуть их домой

Рубрики
Slava Kot
В Индии нарастает возмущение из-за случаев, когда граждане страны были обманом завербованы Россией для участия в войне против Украины. Родственники пропавших без вести индийцев вышли на улицы Дели, требуя от власти немедленного вмешательства и возвращения своих близких.
В Индии протестуют родственники завербованных в российскую армию. Фото: ThePrint
2 ноября около сотни человек, среди них представители 27 семей из разных штатов провели акцию протеста у исторической площади Джантар Мантар в Дели. Они обвиняют российских агентов в том, что те привлекали молодых мужчин из Индии обещаниями работы, учебы или гражданства, а вместо этого отправляли их на фронт.
Среди протестующих был Ашиш Пуния, брат которого не выходил на связь уже больше двух недель. По его словам, тот провел в России почти год и был насильственно мобилизован в ряды российской армии.
В Индии протестуют родственники завербованных в армию РФ. Фото: ThePrint
В Индии протестуют родственники завербованных в армию РФ. Фото: ThePrint
Истории семей, собравшихся в Дели, схожи. Мужчины уезжали в Россию в поисках работы, но в конце концов оказывались на передовой в Украине. Например, 29-летний Низамудин Ансари из Мумбаи подписал контракт, не понимая текста, написанного на русском, и вскоре был отправлен в зону боевых действий. В распространенном семейством аудиозаписи мужчина со слезами рассказал, что с ним произошло.
Проблема с завербованными вышла на дипломатический уровень. Правительство Индии официально обращалось в Москву с требованием прекратить вербовку граждан Индии. Российский посол в Нью-Дели Денис Алипов заявил, что с марта 2025 года "ни один индиец не был завербован принудительно" и что все контракты якобы подписываются добровольно. Однако, по данным индийских СМИ, по меньшей мере, 100 граждан Индии с 2023 года присоединились к российской армии.
