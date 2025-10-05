logo_ukra

В ЄС пояснили, чому Росія атакує цивільних: що хоче приховати Путін
НОВИНИ

В ЄС пояснили, чому Росія атакує цивільних: що хоче приховати Путін

У ЄС заявили, що Росія б’є по цивільних в Україні, щоб приховати провал літнього наступу.

5 жовтня 2025, 15:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Після чергової масованої атаки РФ по Україні 5 жовтня, у якій було випущено понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів, у Європейському Союзі заявили, що Росія б’є по цивільних, щоб замаскувати свій військовий провал під час літнього наступу.

В ЄС пояснили, чому Росія атакує цивільних: що хоче приховати Путін

Кая Каллас. Фото з відкритих джерел

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Кремль намагається відвернути увагу від невдалого літнього наступу, зосередивши терористичні удари на мирних українцях та цивільній інфраструктурі.

"Росія маскує свій невдалий літній наступ терористичними атаками на українських мирних жителів та інфраструктуру", — написала Каллас у дописі на платформі Х.

Головна дипломатка ЄС наголосила, Європейський Союз продовжить підтримувати Україну, зокрема шляхом нового пакета санкцій, фінансової допомоги та постачання озброєння. За словами Каллас, це варіант, який може змусити зупинити агресію РФ.

"Ми продовжуємо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно: доопрацювання наступного пакета санкцій, забезпечення фінансування, постачання зброї. Росія не зупиниться, поки не буде змушена", – написала Каллас.

Масована атака РФ у ніч проти 5 жовтня охопила одразу кілька регіонів, зокрема вибухи було чути у Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Одеській, Херсонській та Чернігівській областях. За офіційними даними, п’ятеро людей загинули, десятеро отримали поранення.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Повітряних Силах розповіли про прямі влучання під час атаки РФ.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський відреагував на атаку РФ в ніч на 5 жовтня.



