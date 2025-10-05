В ЕС объяснили, почему Россия атакует гражданских: что хочет скрыть Путин

После очередной массированной атаки РФ по Украине 5 октября, в которой было выпущено более 50 ракет и около 500 ударных дронов, в Европейском Союзе заявили, что Россия бьет по гражданским, чтобы замаскировать свой военный провал во время летнего наступления.

Кая Каллас. Фото из открытых источников

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Кремль пытается отвлечь внимание от неудачного летнего наступления, сосредоточив террористические удары на мирных украинцах и гражданской инфраструктуре.

"Россия маскирует свое неудачное летнее наступление террористическими атаками на украинских мирных жителей и инфраструктуру", – написала Каллас в сообщении на платформе Х.

Главная дипломатка ЕС подчеркнула, что Европейский Союз продолжит поддерживать Украину, в том числе путем нового пакета санкций, финансовой помощи и поставки вооружения. По словам Каллас, это вариант, который может заставить остановить агрессию РФ.

"Мы продолжаем поддерживать Украину столько, сколько нужно: доработка следующего пакета санкций, обеспечение финансирования, поставка оружия. Россия не остановится, пока не будет вынуждена", – написала Каллас.

Массированная атака РФ в ночь на 5 октября охватила сразу несколько регионов, в том числе взрывы были слышны во Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Одесской, Херсонской и Черниговской областях. По официальным данным, пять человек погибли, десять получили ранения.

