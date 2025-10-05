logo

BTC/USD

123149

ETH/USD

4537.74

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ЕС объяснили, почему Россия атакует гражданских: что хочет скрыть Путин
commentss НОВОСТИ Все новости

В ЕС объяснили, почему Россия атакует гражданских: что хочет скрыть Путин

В ЕС заявили, что Россия бьет по гражданским в Украине, чтобы скрыть провал летнего наступления.

5 октября 2025, 15:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

После очередной массированной атаки РФ по Украине 5 октября, в которой было выпущено более 50 ракет и около 500 ударных дронов, в Европейском Союзе заявили, что Россия бьет по гражданским, чтобы замаскировать свой военный провал во время летнего наступления.

В ЕС объяснили, почему Россия атакует гражданских: что хочет скрыть Путин

Кая Каллас. Фото из открытых источников

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Кремль пытается отвлечь внимание от неудачного летнего наступления, сосредоточив террористические удары на мирных украинцах и гражданской инфраструктуре.

"Россия маскирует свое неудачное летнее наступление террористическими атаками на украинских мирных жителей и инфраструктуру", – написала Каллас в сообщении на платформе Х.

Главная дипломатка ЕС подчеркнула, что Европейский Союз продолжит поддерживать Украину, в том числе путем нового пакета санкций, финансовой помощи и поставки вооружения. По словам Каллас, это вариант, который может заставить остановить агрессию РФ.

"Мы продолжаем поддерживать Украину столько, сколько нужно: доработка следующего пакета санкций, обеспечение финансирования, поставка оружия. Россия не остановится, пока не будет вынуждена", – написала Каллас.

Массированная атака РФ в ночь на 5 октября охватила сразу несколько регионов, в том числе взрывы были слышны во Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Одесской, Херсонской и Черниговской областях. По официальным данным, пять человек погибли, десять получили ранения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Воздушных Силах рассказали о прямых попаданиях во время атаки РФ.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский отреагировал на атаку РФ в ночь на 5 октября.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/kajakallas/status/1974754272752619969
Теги:

Новости

Все новости