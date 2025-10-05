У Повітряних Силах розповіли про прямі влучання під час атаки РФ

У ніч на 5 жовтня Росія здійснила одну з найпотужніших комбінованих атак по території України з початку повномасштабної війни. Ворог застосував майже всі типи ракет і безпілотників, а основним напрямком удару стала Львівщина.

Повітряні Сили України збили понад 470 цілей. Фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки під ударами опинилися дев'ять областей України: Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська та Кіровоградська. За попередньою інформацією, загинуло п'ятеро людей, ще десятеро отримали поранення.

За даними Повітряних Сил ЗСУ, протягом ночі радіотехнічні війська виявили 549 засобів повітряного нападу:

- 496 ударних БпЛА

- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал"

- 42 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К

- 9 ракет "Калібр"

До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та сили безпілотних систем.

Під час атаки 5 жовтня ППО України знищила або подавила 478 повітряних цілей:

- 439 ударних дронів

- 1 ракету "Кинджал"

- 32 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К

- 6 крилатих ракет "Калібр"

Крім того, шість ворожих ракет не досягли своїх цілей, а їх місця падіння уточнюються.

Попри високі показники ефективності ППО, зафіксовано прямі влучання: 8 ракет і 57 дронів влучили у різні об’єкти на 20 локаціях. Ще на шести місцях зафіксовано падіння уламків збитих повітряних цілей.

