В Воздушных Силах рассказали о прямых попаданиях во время атаки РФ

В ночь на 5 октября Россия совершила одну из мощнейших комбинированных атак по территории Украины с начала полномасштабной войны. Враг применил почти все типы ракет и беспилотников, а основным направлением удара стала Львовщина.

Воздушные Силы Украины сбили более 470 целей. Фото из открытых источников

В результате атаки под ударами оказались девять областей Украины: Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская и Кировоградская. По предварительной информации, погибли пять человек, еще десять получили ранения.

По данным Воздушных Сил ВСУ, в течение ночи радиотехнические войска обнаружили 549 средств воздушного нападения:

— 496 ударных БпЛА

— 2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал"

— 42 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К

— 9 ракет "Калибр"

К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и силы беспилотных систем.

Во время атаки 5 октября ПВО Украины уничтожило или подавило 478 воздушных целей:

— 439 ударных дронов

— 1 ракету "Кинжал"

— 32 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К

— 6 крылатых ракет "Калибр"

Кроме того, шесть вражеских ракет не добились своих целей, а их места падения уточняются.

Несмотря на высокие показатели эффективности ПВО, зафиксированы прямые попадания: 8 ракет и 57 дронов попали в разные объекты на 20 локациях. Еще на шести местах зафиксировано падение обломков сбитых воздушных целей.

