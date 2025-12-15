В Берліні завершилися переговори між Україною та США: перші деталі

15 грудня у Берліні завершилися дводенні переговори між українською делегацією на чолі з президентом Володимиром Зеленським та представниками США. Американську сторону представляли спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф і його зять Джаред Кушнер. Про завершення перемовин журналістам повідомив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

Переговори України та США в Берліні завершилися. Фото з відкритих джерел

Дмитро Литвин повідомив, що одразу після фінального раунду переговорів у Берліні Володимир Зеленський вирушив на заплановану зустріч із федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Деталі досягнутих домовленостей з представниками США наразі не розголошуються, а офіційні підсумки очікуються після публічних заяв глави держави.

Перший раунд переговорів відбувся у неділю, 14 грудня, та тривав понад п’ять годин. Сторони обговорювали можливі параметри припинення вогню, гарантії безпеки та економічні питання. За даними Reuters, в основі консультацій лежить 20-пунктний мирний план, що охоплює безпековий, політичний та економічний блоки.

У переговорах з українського боку також брали участь секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генерального штабу Андрій Гнатов, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та радник керівника Офісу президента Олександр Бевз. До консультацій на деякий час долучився і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після першого дня перемовин Стів Віткофф заявив про "значний прогрес" і підтвердив, що сторони продовжать роботу над проєктами документів. Українська сторона наголошувала, що будь-які рішення можливі лише за умови збереження суверенітету та реальних гарантій безпеки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна могла піти на серйозні поступки під час переговорів у Берліні.

Також "Коментарі" писали, що експрезидент Віктор Ющенко відреагував на переговори у Берліні сказавши, що його це "лякає".