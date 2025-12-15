"Мене це лякає": Ющенко відреагував на переговори у Берліні

Колишній президент України Віктор Ющенко різко розкритикував підхід західних партнерів до переговорів щодо завершення війни з Росією, заявивши, що тиск сьогодні чинять не на агресора, а на жертву. Коментуючи переговори у Берліні, експрезидент попередив, що нинішня дипломатія небезпечно нагадує Мюнхенську угоду 1938 року.

Віктор Ющенко. Фото з відкритих джерел

В інтерв’ю Новини.Live Ющенко заявив, що його лякає логіка переговорного процесу, у межах якого Україні фактично нав’язують обмеження та вимагають поступок. За його словами, замість того щоб змушувати Росію припинити агресію, західні демократії дедалі частіше говорять про "стримування" саме України.

"Мені здається, що західна демократія програє. Ті підходи, які потрібно вживати до агресора – чомусь вони вживаються до жертви. Ми суверенна нація. Це питання до нації, це не питання до Путіна чи когось іншого. Що це за демократія, що виставляє бар’єри жертві, а не агресору. І таких речей є дуже багато. Мене це лякає", — наголосив Ющенко.

Особливо тривожним, на думку Ющенка, є історична паралель із Мюнхенською угодою 1938 року, коли європейські демократії, намагаючись "умиротворити" Адольфа Гітлера, пожертвували Чехословаччиною. Той компроміс не зупинив війну, а лише призвів до Другої світової.

"Мені здається, що ми є свідками сьогодні "Мюнхена-2"… Самий ганебний дипломатичний документ, який був написаний у 20 староріччі, це якраз Мюнхенська мирна угода. Хочеться Черчилля згадати: "Історія це гарна вчителька, але сьогодні їй попались бездарні учні"", — сказав Ющенко.

Заява Ющенка пролунала на тлі переговорів у Берліні за участі України та США щодо можливих сценаріїв припинення війни.

