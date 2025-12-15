"Мене це лякає": Ющенко відреагував на переговори у Берліні

Рубрики
Колишній президент України Віктор Ющенко різко розкритикував підхід західних партнерів до переговорів щодо завершення війни з Росією, заявивши, що тиск сьогодні чинять не на агресора, а на жертву. Коментуючи переговори у Берліні, експрезидент попередив, що нинішня дипломатія небезпечно нагадує Мюнхенську угоду 1938 року.
Віктор Ющенко. Фото з відкритих джерел
В інтерв’ю Новини.Live Ющенко заявив, що його лякає логіка переговорного процесу, у межах якого Україні фактично нав’язують обмеження та вимагають поступок. За його словами, замість того щоб змушувати Росію припинити агресію, західні демократії дедалі частіше говорять про "стримування" саме України.
Особливо тривожним, на думку Ющенка, є історична паралель із Мюнхенською угодою 1938 року, коли європейські демократії, намагаючись "умиротворити" Адольфа Гітлера, пожертвували Чехословаччиною. Той компроміс не зупинив війну, а лише призвів до Другої світової.
Заява Ющенка пролунала на тлі переговорів у Берліні за участі України та США щодо можливих сценаріїв припинення війни.
