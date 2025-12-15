"Меня это пугает": Ющенко отреагировал на переговоры в Берлине

Рубрики
Бывший президент Украины Виктор Ющенко подверг резкой критике подход западных партнеров к переговорам по завершению войны с Россией, заявив, что давление сегодня оказывают не на агрессора, а на жертву. Комментируя переговоры в Берлине, экс-президент предупредил, что нынешняя дипломатия опасно напоминает Мюнхенское соглашение 1938 года.
Виктор Ющенко. Фото из открытых источников
В интервью Новини.Live Ющенко заявил, что его пугает логика переговорного процесса, в рамках которого Украине фактически навязывают ограничения и требуют уступок. По его словам, вместо того, чтобы заставлять Россию прекратить агрессию, западные демократии все чаще говорят о "сдерживании" именно Украины.
Особенно тревожна, по мнению Ющенко, историческая параллель с Мюнхенским соглашением 1938 года, когда европейские демократии, пытаясь "умиротворить" Адольфа Гитлера, пожертвовали Чехословакией. Тот компромисс не остановил войну, а только привел ко Второй мировой.
Заявление Ющенко прозвучало на фоне переговоров в Берлине с участием Украины и США по поводу возможных сценариев прекращения войны.
