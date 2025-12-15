logo

BTC/USD

86214

ETH/USD

2939.14

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Меня это пугает": Ющенко отреагировал на переговоры в Берлине
commentss НОВОСТИ Все новости

"Меня это пугает": Ющенко отреагировал на переговоры в Берлине

Виктор Ющенко подверг критике давление Запада на Украину во время переговоров в Берлине.

15 декабря 2025, 13:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Бывший президент Украины Виктор Ющенко подверг резкой критике подход западных партнеров к переговорам по завершению войны с Россией, заявив, что давление сегодня оказывают не на агрессора, а на жертву. Комментируя переговоры в Берлине, экс-президент предупредил, что нынешняя дипломатия опасно напоминает Мюнхенское соглашение 1938 года.

"Меня это пугает": Ющенко отреагировал на переговоры в Берлине

Виктор Ющенко. Фото из открытых источников

В интервью Новини.Live Ющенко заявил, что его пугает логика переговорного процесса, в рамках которого Украине фактически навязывают ограничения и требуют уступок. По его словам, вместо того, чтобы заставлять Россию прекратить агрессию, западные демократии все чаще говорят о "сдерживании" именно Украины.

"Мне кажется, что западная демократия проигрывает. Те подходы, которые нужно употреблять к агрессору – почему они употребляются к жертве. Мы – суверенная нация. Это вопрос к нации, это не вопрос к Путину или кому-то другому. Что это за демократия, выставляющая барьеры жертве, а не агрессору. И таких вещей очень много. Меня это пугает", — подчеркнул Ющенко.

Особенно тревожна, по мнению Ющенко, историческая параллель с Мюнхенским соглашением 1938 года, когда европейские демократии, пытаясь "умиротворить" Адольфа Гитлера, пожертвовали Чехословакией. Тот компромисс не остановил войну, а только привел ко Второй мировой.

"Мне кажется, что мы являемся свидетелями сегодня "Мюнхена-2"… Самый позорный дипломатический документ, который был написан в 20-м веке, это как раз Мюнхенское мирное соглашение. Хочется Черчилля вспомнить: "История это хорошая учительница, но сегодня ей попались бездарные ученики"", — сказал Ющенко.

Заявление Ющенко прозвучало на фоне переговоров в Берлине с участием Украины и США по поводу возможных сценариев прекращения войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина пошла на серьезные уступки в ходе переговоров в Берлине.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле назвали неприемлемый сценарий мирных договоренностей с Украиной.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/novynylive/178734
Теги:

Новости

Все новости