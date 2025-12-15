"Меня это пугает": Ющенко отреагировал на переговоры в Берлине

Бывший президент Украины Виктор Ющенко подверг резкой критике подход западных партнеров к переговорам по завершению войны с Россией, заявив, что давление сегодня оказывают не на агрессора, а на жертву. Комментируя переговоры в Берлине, экс-президент предупредил, что нынешняя дипломатия опасно напоминает Мюнхенское соглашение 1938 года.

Виктор Ющенко. Фото из открытых источников

В интервью Новини.Live Ющенко заявил, что его пугает логика переговорного процесса, в рамках которого Украине фактически навязывают ограничения и требуют уступок. По его словам, вместо того, чтобы заставлять Россию прекратить агрессию, западные демократии все чаще говорят о "сдерживании" именно Украины.

"Мне кажется, что западная демократия проигрывает. Те подходы, которые нужно употреблять к агрессору – почему они употребляются к жертве. Мы – суверенная нация. Это вопрос к нации, это не вопрос к Путину или кому-то другому. Что это за демократия, выставляющая барьеры жертве, а не агрессору. И таких вещей очень много. Меня это пугает", — подчеркнул Ющенко.

Особенно тревожна, по мнению Ющенко, историческая параллель с Мюнхенским соглашением 1938 года, когда европейские демократии, пытаясь "умиротворить" Адольфа Гитлера, пожертвовали Чехословакией. Тот компромисс не остановил войну, а только привел ко Второй мировой.

"Мне кажется, что мы являемся свидетелями сегодня "Мюнхена-2"… Самый позорный дипломатический документ, который был написан в 20-м веке, это как раз Мюнхенское мирное соглашение. Хочется Черчилля вспомнить: "История это хорошая учительница, но сегодня ей попались бездарные ученики"", — сказал Ющенко.

Заявление Ющенко прозвучало на фоне переговоров в Берлине с участием Украины и США по поводу возможных сценариев прекращения войны.

