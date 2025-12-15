В Берлине завершились переговоры между Украиной и США: первые детали

15 декабря в Берлине завершились двухдневные переговоры между украинской делегацией во главе с президентом Владимиром Зеленским и представителями США. Американскую сторону представляли спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Виткофф и его зять Джаред Кушнер. О завершении переговоров журналистам сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Переговоры Украины и США в Берлине завершились. Фото из открытых источников

Дмитрий Литвин сообщил, что сразу после финального раунда переговоров в Берлине Владимир Зеленский отправился на запланированную встречу с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Детали достигнутых договоренностей с представителями США не разглашаются, а официальные итоги ожидаются после публичных заявлений главы государства.

Первый раунд переговоров состоялся в воскресенье, 14 декабря, и длился более пяти часов. Стороны обсуждали возможные параметры прекращения огня, гарантии безопасности и экономические вопросы. По данным Reuters, в основе консультаций лежит 20-пунктный мирный план, охватывающий безопасный, политический и экономический блоки.

В переговорах с украинской стороны также участвовали секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генерального штаба Андрей Гнатов, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и советник руководителя Офиса президента Александр Бевз. К консультациям на время присоединился и канцлер Германии Фридрих Мерц.

После первого дня переговоров Стив Виткофф заявил о "значительном прогрессе" и подтвердил, что стороны продолжат работу над проектами документов. Украинская сторона отмечала, что любые решения возможны только при сохранении суверенитета и реальных гарантий безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина могла пойти на серьезные уступки в ходе переговоров в Берлине.

Также "Комментарии" писали, что экс-президент Виктор Ющенко отреагировал на переговоры в Берлине, сказав, что его это "пугает".