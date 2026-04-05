logo_ukra

BTC/USD

68801

ETH/USD

2115.21

USD/UAH

43.65

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

В армії РФ різко змінилися темпи наступу: що відбувається на фронті
commentss НОВИНИ Всі новини

В армії РФ різко змінилися темпи наступу: що відбувається на фронті

Темпи наступу армії РФ у березні 2026 року знизилися - ISW.

5 квітня 2026, 16:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що темпи наступу російських військ в Україні у березні 2026 року різко знизилися та досягли найнижчого рівня від початку повномасштабної війни. 

Наступ росіян. Фото з відкритих джерел

За даними дослідників ISW, протягом березня армія РФ змогла захопити 23 кв. км української території. Для порівняння, у січні російські сили просунулися приблизно на 319 кв. км, а в лютому на 123 кв. км. За оцінками аналітиків, такий низький показник не фіксувався щонайменше з вересня 2023 року.

Фахівці з Інституту вивчення війни пояснюють різке уповільнення кількома факторами. Одним із ключових стали локальні контрнаступальні дії Збройних сил України на південному сході країни. Українські військові змогли відбити частину позицій і ускладнили подальше просування російських підрозділів на окремих ділянках фронту.

Додатковим фактором стали внутрішні проблеми російської армії. Зокрема, йдеться про перебої у використанні супутникового зв’язку Starlink, а також обмеження доступу до месенджера Telegram, який активно використовувався військовими для координації дій.

За оцінками ISW, найбільших втрат позицій російські сили зазнали на південній ділянці фронту між Донецькою та Дніпропетровською областю.

Міністерство оборони Великої Британії раніше також повідомляло, що поточна ситуація на фронті може бути однією з найсприятливіших для України за останні десять місяців. Водночас українська розвідка фіксує накопичення російських сил на ключових напрямках, зокрема біля Покровська та Гуляйполя, де противник може готувати нові атаки.

у ЗСУ попередили про серйозну небезпеку: "реальна загроза втрати держави".

дрони атакували ключові енергетичні об'єкти РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-april-4-2026/
Теги:

Новини

Всі новини