В армии РФ резко изменились темпы наступления: что происходит на фронте

Аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что темпы наступления российских войск в Украину в марте 2026 года резко снизились и достигли самого низкого уровня с начала полномасштабной войны.

Наступление россиян. Фото из открытых источников

По данным исследователей ISW, в течение марта армия РФ смогла захватить 23 кв. км украинской территории. Для сравнения, в январе российские силы продвинулись примерно на 319 кв. км, а в феврале на 123 кв. км. По оценкам аналитиков, такой низкий показатель не фиксировался, по меньшей мере, с сентября 2023 года.

Специалисты из Института изучения войны объясняют резкое замедление несколькими факторами. Одним из ключевых стали локальные контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины на юго-востоке страны. Украинские военные смогли отразить часть позиций и усложнили дальнейшее продвижение российских подразделений на отдельных участках фронта.

Дополнительным фактором стали внутренние проблемы российской армии. В частности, речь идет о перебоях в использовании спутниковой связи Starlink, а также ограничении доступа к мессенджеру Telegram, активно использовавшемуся военными для координации действий.

По оценкам ISW, наибольшие потери позиций российские силы понесли на южном участке фронта между Донецкой и Днепропетровской областью.

Министерство обороны Великобритании ранее также сообщало, что нынешняя ситуация на фронте может быть одной из самых благоприятных для Украины за последние десять месяцев. В то же время, украинская разведка фиксирует накопление российских сил на ключевых направлениях, в частности у Покровска и Гуляйполя, где противник может готовить новые атаки.

