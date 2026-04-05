"Реальна загроза втрати держави": у ЗСУ попередили про серйозну небезпеку

Голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко заявив, що мобілізація в Україні дедалі більше перетворюється з процедурного процесу на інструмент політичної боротьби. На його думку, така тенденція може створити серйозні ризики для обороноздатності країни.

Іван Тимочко в ефірі "Radio NV" зазначив, що питання мобілізації в Україні стало предметом політичних маніпуляцій і використовується окремими політиками для здобуття електоральної підтримки. За його словами, це підриває ефективність системи комплектування армії.

"Мобілізацію з процедурного питання перетворили на політичне. Цілі електоральні підбори, цілі потенційні політичні програми, що зараз їм від цього відмовитись, напевно, навіть складніше, аніж визнати, що є реальна загроза втрати держави через те, що, перш за все, в такий спосіб, зриваючи мобілізацію, знекровлюється українська армія", — зауважив Тимочко.

Експерт нагадав, що продовження воєнного стану та сама процедура мобілізації ухвалюються парламентом у формі законів. Тому народні депутати мають достатньо інструментів для коригування правил та вдосконалення механізмів мобілізації.

Однак Тимочко зауважив, що частина політиків підтримує відповідні рішення у парламенті, але публічно критикує роботу територіальних центрів комплектування, звинувачуючи їх у порушеннях або демонстративно виступаючи проти мобілізаційних заходів.

"Але це не означає, що сьогодні вони голосують за процедуру, але завтра не ідуть на ефіри, студії чи пишуть пости, як потрібно працівників тих чи інших військ переодягати, чи звинувачувати їх у злочинах, чи об'їжджати блокпости з показовими якимись камерами, демонстраціями, як вони борються проти мобілізації в тій чи іншій формі", — сказав Тимочко.

Попри критику, голова ради резервістів наголосив, що ситуація не є катастрофічною. За його словами, в Україні щомісяця мобілізують десятки тисяч людей, і процес комплектування армії триває.

