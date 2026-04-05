"Реальна загроза втрати держави": у ЗСУ попередили про серйозну небезпеку

Slava Kot
Голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко заявив, що мобілізація в Україні дедалі більше перетворюється з процедурного процесу на інструмент політичної боротьби. На його думку, така тенденція може створити серйозні ризики для обороноздатності країни.
Іван Тимочко. Фото з відкритих джерел
Іван Тимочко в ефірі "Radio NV" зазначив, що питання мобілізації в Україні стало предметом політичних маніпуляцій і використовується окремими політиками для здобуття електоральної підтримки. За його словами, це підриває ефективність системи комплектування армії.
Експерт нагадав, що продовження воєнного стану та сама процедура мобілізації ухвалюються парламентом у формі законів. Тому народні депутати мають достатньо інструментів для коригування правил та вдосконалення механізмів мобілізації.
Однак Тимочко зауважив, що частина політиків підтримує відповідні рішення у парламенті, але публічно критикує роботу територіальних центрів комплектування, звинувачуючи їх у порушеннях або демонстративно виступаючи проти мобілізаційних заходів.
Попри критику, голова ради резервістів наголосив, що ситуація не є катастрофічною. За його словами, в Україні щомісяця мобілізують десятки тисяч людей, і процес комплектування армії триває.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Портников назвав величезну помилка Зеленського щодо мобілізації та армії.
Також "Коментарі" писали про заяву Буданова про мобілізацію.