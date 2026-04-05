logo

BTC/USD

68801

ETH/USD

2115.21

USD/UAH

43.65

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией "Реальная угроза потери государства": в ВСУ предупредили о серьезной опасности
commentss НОВОСТИ Все новости

"Реальная угроза потери государства": в ВСУ предупредили о серьезной опасности

Иван Тимочко заявил, что политизация мобилизации в Украине может создать угрозу обороноспособности страны.

5 апреля 2026, 13:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко заявил, что мобилизация в Украине все больше превращается из процедурного процесса в инструмент политической борьбы. По его мнению, подобная тенденция может создать серьезные риски для обороноспособности страны.

Иван Тимочко. Фото из открытых источников

Иван Тимочко в эфире "Radio NV" отметил, что вопрос мобилизации в Украине стал предметом политических манипуляций и используется отдельными политиками для получения электоральной поддержки. По его словам, это подрывает эффективность системы комплектования армии.

"Мобилизацию с процедурного вопроса превратили в политический. Целые электоральные подборы, целые потенциальные политические программы, что сейчас им от этого отказаться, наверное, даже сложнее, чем признать, что есть реальная угроза потери государства из-за того, что прежде всего таким образом, срывая мобилизацию, обескровливается украинская армия", — отметил Тимочко.

Эксперт напомнил, что продление военного положения и сама процедура мобилизации принимаются парламентом в форме законов. Поэтому у народных депутатов достаточно инструментов для корректировки правил и совершенствования механизмов мобилизации.

Однако Тимочко отметил, что часть политиков поддерживают соответствующие решения в парламенте, но публично критикуют работу территориальных центров комплектования, обвиняя их в нарушениях или демонстративно выступая против мобилизационных мер.

о это не значит, что сегодня они голосуют за процедуру, а завтра не идут на эфиры, студии или пишут посты, как нужно переодевать работников тех или иных войск, или винить их в преступлениях, или объезжать блокпосты с показательными камерами, демонстрациями, как они борются против мобилизации в той или иной форме", — сказал Тимочко.

Несмотря на критику, председатель совета резервистов подчеркнул, что ситуация не катастрофическая. По его словам, в Украине ежемесячно мобилизуют десятки тысяч человек, и процесс комплектования армии продолжается.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Портников назвал огромную ошибку Зеленского в мобилизации и армии.

Также "Комментарии" писали о заявлении Буданова о мобилизации.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hw-DIQgnW0Y
Теги:

Новости

Все новости