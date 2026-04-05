"Реальная угроза потери государства": в ВСУ предупредили о серьезной опасности

Председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко заявил, что мобилизация в Украине все больше превращается из процедурного процесса в инструмент политической борьбы. По его мнению, подобная тенденция может создать серьезные риски для обороноспособности страны.

Иван Тимочко. Фото из открытых источников

Иван Тимочко в эфире "Radio NV" отметил, что вопрос мобилизации в Украине стал предметом политических манипуляций и используется отдельными политиками для получения электоральной поддержки. По его словам, это подрывает эффективность системы комплектования армии.

"Мобилизацию с процедурного вопроса превратили в политический. Целые электоральные подборы, целые потенциальные политические программы, что сейчас им от этого отказаться, наверное, даже сложнее, чем признать, что есть реальная угроза потери государства из-за того, что прежде всего таким образом, срывая мобилизацию, обескровливается украинская армия", — отметил Тимочко.

Эксперт напомнил, что продление военного положения и сама процедура мобилизации принимаются парламентом в форме законов. Поэтому у народных депутатов достаточно инструментов для корректировки правил и совершенствования механизмов мобилизации.

Однако Тимочко отметил, что часть политиков поддерживают соответствующие решения в парламенте, но публично критикуют работу территориальных центров комплектования, обвиняя их в нарушениях или демонстративно выступая против мобилизационных мер.

"Н о это не значит, что сегодня они голосуют за процедуру, а завтра не идут на эфиры, студии или пишут посты, как нужно переодевать работников тех или иных войск, или винить их в преступлениях, или объезжать блокпосты с показательными камерами, демонстрациями, как они борются против мобилизации в той или иной форме", — сказал Тимочко.

Несмотря на критику, председатель совета резервистов подчеркнул, что ситуация не катастрофическая. По его словам, в Украине ежемесячно мобилизуют десятки тысяч человек, и процесс комплектования армии продолжается.

