У новому радіоперехопленні, здобутому українською розвідкою, командир російських окупаційних сил наказує розшукати й роззброїти військового, який утік із бойової позиції разом зі зброєю.

З армії рф тікають солдати

За його словами, втікач побив напарника, після чого забрав автомат і зник. Командир припускає, що йдеться про військового осетинського походження, та віддає наказ у разі виявлення — роззброїти й зв’язати його.

Таким чином, російський солдат самовільно залишив позицію зі штатною зброєю, що свідчить про глибоку деморалізацію в лавах армії РФ.

ГУР МО України наголошує: за кожен воєнний злочин проти українського народу буде неминуча й справедлива відплата.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що п резидент РФ Володимир Путін вкотре заявив про нібито оточення 15 українських батальйонів у районі Куп’янська-Вузлового. Втім ця інформація не має нічого спільного з реальністю та є черговим прикладом російської пропаганди.

Речник угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері національного марафону пояснив, що подібні твердження неможливі з огляду на елементарну географію населеного пункту. За його словами, Куп’янськ-Вузловий має площу близько чотирьох квадратних кілометрів, і розмістити там 15 батальйонів фізично неможливо. Трегубов зазначив, що такі заяви є не більше ніж фантазіями. Він також підкреслив, що попри постійні обстріли Куп’янська-Вузлового, українські захисники утримують позиції та не дозволяють ворогові наблизитися до населеного пункту.

Також портал "Коментарі" звернув увагу на те, що у районі Степногірська російські війська не змінюють свою тактику та продовжують регулярні спроби інфільтрації в населений пункт. На перший погляд ці дії виглядають для противника успішними, однак утриматися в Степногірську їм не вдається. Піхота ворога оперативно виявляється та знищується силами українських пілотів, які постійно працюють по цілях у цьому районі.

