Як росіяни спробують прориватися на Запорізькому напрямку

У районі Степногірська російські війська не змінюють свою тактику та продовжують регулярні спроби інфільтрації в населений пункт. На перший погляд ці дії виглядають для противника успішними, однак утриматися в Степногірську їм не вдається. Піхота ворога оперативно виявляється та знищується силами українських пілотів, які постійно працюють по цілях у цьому районі.
Ситуація на Запорізькому напрямку
Паралельно противник не припиняє спроб інфільтрації у Приморському. Завдяки кількісній перевазі російська піхота регулярно фіксується в селі. Частина груп намагається сховатися та накопичитися для подальшого просування, інші ж одразу намагаються рухатися у бік Річного, де в більшості випадків зазнають втрат.
Найбільша активізація та зміна напрямків руху за останній період зафіксована у напрямку Лукʼянівського та Павлівки. Там ворог також діє малими групами піхоти, намагаючись інфільтруватися через пошук слабких місць в обороні.
Зазначається, що противник користується ділянками з меншою щільністю між українськими позиціями, що пов’язано з браком особового складу. Водночас Сили Оборони забезпечують безперебійну роботу зі знищення ворожих груп.