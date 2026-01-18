У районі Степногірська російські війська не змінюють свою тактику та продовжують регулярні спроби інфільтрації в населений пункт. На перший погляд ці дії виглядають для противника успішними, однак утриматися в Степногірську їм не вдається. Піхота ворога оперативно виявляється та знищується силами українських пілотів, які постійно працюють по цілях у цьому районі.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Паралельно противник не припиняє спроб інфільтрації у Приморському. Завдяки кількісній перевазі російська піхота регулярно фіксується в селі. Частина груп намагається сховатися та накопичитися для подальшого просування, інші ж одразу намагаються рухатися у бік Річного, де в більшості випадків зазнають втрат.

Найбільша активізація та зміна напрямків руху за останній період зафіксована у напрямку Лукʼянівського та Павлівки. Там ворог також діє малими групами піхоти, намагаючись інфільтруватися через пошук слабких місць в обороні.

Зазначається, що противник користується ділянками з меншою щільністю між українськими позиціями, що пов’язано з браком особового складу. Водночас Сили Оборони забезпечують безперебійну роботу зі знищення ворожих груп.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійська влада з листопада неодноразово заявляла про захоплення ключових населених пунктів Донбасу напередодні важливих міжнародних переговорів. Втім аналіз ситуації на фронті показує, що більшість цих заяв не відповідали реальному стану справ.

21 листопада, за два дні до переговорів України та США, Росія оголосила про повне захоплення Куп’янська. Насправді на той момент російські війська не контролювали місто повністю. Станом на 18 січня під російським контролем залишаються лише кілька невеликих ділянок, тоді як значна частина міста перебуває у сірій зоні.

