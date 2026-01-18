Захоплення на папері: що насправді відбувається на Донбасі

Російська влада з листопада неодноразово заявляла про захоплення ключових населених пунктів Донбасу напередодні важливих міжнародних переговорів. Втім аналіз ситуації на фронті показує, що більшість цих заяв не відповідали реальному стану справ.

Наступ Росії у війні проти України

21 листопада, за два дні до переговорів України та США, Росія оголосила про повне захоплення Куп’янська. Насправді на той момент російські війська не контролювали місто повністю. Станом на 18 січня під російським контролем залишаються лише кілька невеликих ділянок, тоді як значна частина міста перебуває у сірій зоні.

30 листопада, напередодні візиту представників команди Дональда Трампа до Москви, було заявлено про взяття Покровська і Вовчанська. Реально російські сили контролювали лише частину Покровська, а Вовчанськ переважно залишався під контролем ЗСУ або у сірій зоні. Станом на 18 січня Росія контролює більшу частину Покровська, але повне захоплення міста не підтверджене, а в районі тривають бойові дії. У Вовчанську під російським контролем перебуває приблизно половина міста.

11 грудня Росія заявила про захоплення Сіверська. Фактично бої в місті на той момент тривали, і лише станом на 18 січня захоплення Сіверська було підтверджене.

27 грудня, напередодні чергових міжнародних контактів, було оголошено про взяття Гуляйполя та Мирнограда. Наприкінці грудня більша частина обох міст залишалася у сірій зоні. Станом на 18 січня Росія контролює більшу частину Гуляйполя, але не весь населений пункт. Мирноград переважно захоплений, однак північна околиця залишається у сірій зоні.

15 січня Росія заявила про захоплення понад 300 квадратних кілометрів з початку року. Реальні дані свідчать, що на той момент було захоплено значно менше території, а темпи просування російської армії суттєво сповільнилися.

Таким чином, із шести ключових міст Донбасу, про захоплення яких заявляв Кремль з листопада, лише одне було повністю взяте під контроль, і то з істотним запізненням.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що е кскомандир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що російська армія вже не раз публічно або внутрішньо ставила собі дедлайни щодо захоплення окремих населених пунктів, однак жодного з них так і не виконала. За його словами, заяви про повне захоплення Донбасу до 1 квітня є продовженням цієї ж практики.