Российские власти с ноября неоднократно заявляли о захвате ключевых населенных пунктов Донбасса накануне важных международных переговоров. Впрочем, анализ ситуации на фронте показывает, что большинство этих заявлений не соответствовали реальному положению дел.

Наступление России в войне против Украины

21 ноября, за два дня до переговоров Украины и США, Россия объявила о полном захвате Купянска. На самом деле в тот момент российские войска не контролировали город полностью. По состоянию на 18 января под российским контролем остаются всего несколько небольших участков, в то время как значительная часть города находится в серой зоне.

30 ноября, накануне визита представителей команды Дональда Трампа в Москву, было заявлено о взятии Покровска и Волчанска. Реально российские силы контролировали только часть Покровска, а Волчанск в основном оставался под контролем ВСУ или в серой зоне. По состоянию на 18 января Россия контролирует большую часть Покровска, но полный захват города не подтвержден, а в районе продолжаются боевые действия. В Волчанске под российским контролем находится около половины города.

11 декабря Россия заявила о захвате Северска. Фактически бои в городе на тот момент продолжались, и только по состоянию на 18 января захват Северска был подтвержден.

27 декабря, накануне очередных международных контактов, было объявлено о взятии Гуляйполя и Мирнограда. В конце декабря большая часть обоих городов оставалась в серой зоне. По состоянию на 18 января, Россия контролирует большую часть Гуляйполя, но не весь населенный пункт. Мирноград преимущественно захвачен, однако северная окраина остается в серой зоне.

15 января Россия заявила о захвате более 300 квадратных километров с начала года. Реальные данные свидетельствуют, что в тот момент было захвачено гораздо меньше территории, а темпы продвижения русской армии существенно замедлились.

Таким образом, из шести ключевых городов Донбасса, о захвате которых заявлял Кремль с ноября, только один был полностью взят под контроль, и то с существенным опозданием.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что российская армия уже не раз публично или внутренне ставила себе дедлайны по захвату отдельных населенных пунктов, однако ни одного из них так и не выполнила. По его словам, заявления о полном захвате Донбасса до 1 апреля являются продолжением этой же практики.