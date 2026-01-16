Російські дедлайни у цілях по захопленню міст України: на що Жорін звертає увагу

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що російська армія вже не раз публічно або внутрішньо ставила собі дедлайни щодо захоплення окремих населених пунктів, однак жодного з них так і не виконала. За його словами, заяви про повне захоплення Донбасу до 1 квітня є продовженням цієї ж практики.

Максим Жорін про російські дедоайни у цілях «сво»

Водночас Жорін наголосив, що зрив строків не означає відсутності серйозних намірів. На його думку, проблема полягає не в цілях, а саме в датах, які російське командування визначає нереалістично.

Він підкреслив, що в цілому ворог дійсно поставив перед собою завдання досягти цієї мети та намагатиметься рухатися до неї всіма доступними способами. Основним інструментом залишаються масові хвилі наступу, які супроводжуються значними втратами серед особового складу.

За словами Жоріна, фактор великих втрат ніколи не був стримувальним для російського командування і не зупиняє його у спробах продовжувати наступальні дії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що а мериканський сенатор Роджер Вікер публічно порівняв президента Росії Володимира Путіна з Адольфом Гітлером, заявивши, що той не демонструє жодного каяття за свої дії та десятиліттями проливає кров.

За словами сенатора, Путін є диктатором, на руках якого — численні злочини, а масштаби його дій дозволяють називати його найбільшим лиходієм в історії світу. Він наголосив, що риторика Кремля про "звільнення російськомовних" на Донбасі та в інших регіонах України є абсурдною і повністю повторює аргументи, які у свій час використовував Гітлер для вторгнення у німецькомовні регіони сусідніх європейських держав, зокрема Польщі. Роджер Вікер закликав Сенат США ратифікувати гарантії безпеки для України, а також посилити протиповітряну оборону та далекобійні можливості, щоб продемонструвати Кремлю безперспективність його воєнних цілей.

