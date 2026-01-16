Хто схожий на гітлера: публічна відповідь сенатора США вразила всіх наповал

Американський сенатор Роджер Вікер публічно порівняв президента Росії Володимира Путіна з Адольфом Гітлером, заявивши, що той не демонструє жодного каяття за свої дії та десятиліттями проливає кров.

Сходіть путіна та гітлера

За словами сенатора, Путін є диктатором, на руках якого — численні злочини, а масштаби його дій дозволяють називати його найбільшим лиходієм в історії світу. Він наголосив, що риторика Кремля про "звільнення російськомовних" на Донбасі та в інших регіонах України є абсурдною і повністю повторює аргументи, які у свій час використовував Гітлер для вторгнення у німецькомовні регіони сусідніх європейських держав, зокрема Польщі.

Роджер Вікер закликав Сенат США ратифікувати гарантії безпеки для України, а також посилити протиповітряну оборону та далекобійні можливості, щоб продемонструвати Кремлю безперспективність його воєнних цілей.

