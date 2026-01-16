Кто похож на гитлера: публичный ответ сенатора США поразил всех наповал

Рубрики
Ткачова Марія
Американский сенатор Роджер Викер публично сравнил президента России Владимира Путина с Адольфом Гитлером, заявив, что тот не демонстрирует никакого раскаяния за свои действия и десятилетиями проливает кровь.
Схожесть Путина и Гитлера
По словам сенатора, Путин является диктатором, на руках которого многочисленные преступления, а масштабы его действий позволяют называть его величайшим злодеем в истории мира. Он подчеркнул, что риторика Кремля об "освобождении русскоязычных" на Донбассе и в других регионах Украины абсурдна и полностью повторяет аргументы, которые в свое время использовал Гитлер для вторжения в немецкоязычные регионы соседних европейских государств, в частности Польши.
Роджер Викер призвал Сенат США ратифицировать гарантии безопасности для Украины, а также усилить противовоздушную оборону и дальнобойные возможности, чтобы продемонстрировать Кремлю бесперспективность его военных целей.