logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.41

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Кто похож на гитлера: публичный ответ сенатора США поразил всех наповал
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто похож на гитлера: публичный ответ сенатора США поразил всех наповал

Сенатор США резко раскритиковал Владимира Путина, сравнив его с Адольфом Гитлером и назвав величайшим злодеем в истории мира

16 января 2026, 22:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Американский сенатор Роджер Викер публично сравнил президента России Владимира Путина с Адольфом Гитлером, заявив, что тот не демонстрирует никакого раскаяния за свои действия и десятилетиями проливает кровь.

Кто похож на гитлера: публичный ответ сенатора США поразил всех наповал

Схожесть Путина и Гитлера

По словам сенатора, Путин является диктатором, на руках которого многочисленные преступления, а масштабы его действий позволяют называть его величайшим злодеем в истории мира. Он подчеркнул, что риторика Кремля об "освобождении русскоязычных" на Донбассе и в других регионах Украины абсурдна и полностью повторяет аргументы, которые в свое время использовал Гитлер для вторжения в немецкоязычные регионы соседних европейских государств, в частности Польши.

Роджер Викер призвал Сенат США ратифицировать гарантии безопасности для Украины, а также усилить противовоздушную оборону и дальнобойные возможности, чтобы продемонстрировать Кремлю бесперспективность его военных целей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что начальник коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ полковник Владимир Полевый рассказал о текущей ситуации на Покровском направлении и объяснил разницу между десантно-штурмовыми и штурмовыми войсками.
По его словам, десантно-штурмовые войска — элитные подразделения, способные действовать автономно, проводить сложные операции и перерезать логистические маршруты противника. Вместо этого штурмовые войска используются преимущественно как резерв для стабилизации и восстановления обороны. На Покровском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Противник закрепился в Покровске и Мирнограде, активно использует подвальные помещения для размещения пилотов беспилотников и имеет преимущество. В то же время, по словам полковника, российские войска несут значительные потери.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/FAKTY_ICTV/123944
Теги:

Новости

Все новости