Американский сенатор Роджер Викер публично сравнил президента России Владимира Путина с Адольфом Гитлером, заявив, что тот не демонстрирует никакого раскаяния за свои действия и десятилетиями проливает кровь.

Схожесть Путина и Гитлера

По словам сенатора, Путин является диктатором, на руках которого многочисленные преступления, а масштабы его действий позволяют называть его величайшим злодеем в истории мира. Он подчеркнул, что риторика Кремля об "освобождении русскоязычных" на Донбассе и в других регионах Украины абсурдна и полностью повторяет аргументы, которые в свое время использовал Гитлер для вторжения в немецкоязычные регионы соседних европейских государств, в частности Польши.

Роджер Викер призвал Сенат США ратифицировать гарантии безопасности для Украины, а также усилить противовоздушную оборону и дальнобойные возможности, чтобы продемонстрировать Кремлю бесперспективность его военных целей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что начальник коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ полковник Владимир Полевый рассказал о текущей ситуации на Покровском направлении и объяснил разницу между десантно-штурмовыми и штурмовыми войсками.

По его словам, десантно-штурмовые войска — элитные подразделения, способные действовать автономно, проводить сложные операции и перерезать логистические маршруты противника. Вместо этого штурмовые войска используются преимущественно как резерв для стабилизации и восстановления обороны. На Покровском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Противник закрепился в Покровске и Мирнограде, активно использует подвальные помещения для размещения пилотов беспилотников и имеет преимущество. В то же время, по словам полковника, российские войска несут значительные потери.

