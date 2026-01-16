Як росіян женуть у наступ на Покровському напрямку: що зараз відбувається в Покровську

Начальник комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ полковник Володимир Полевий розповів про поточну ситуацію на Покровському напрямку та пояснив різницю між десантно-штурмовими і штурмовими військами.

Ситуація в Покровську та Мирнограді

За його словами, десантно-штурмові війська є елітними підрозділами, здатними діяти автономно, проводити складні операції та перерізати логістичні маршрути противника. Натомість штурмові війська використовуються переважно як резерв для стабілізації та відновлення оборони.

На Покровському напрямку тривають інтенсивні бойові дії. Противник закріпився в Покровську та Мирнограді, активно використовує підвальні приміщення для розміщення пілотів безпілотників і має чисельну перевагу. Водночас, за словами полковника, російські війська зазнають значних втрат.

Полевий наголосив, що російське командування дегуманізує власний особовий склад. За його словами, фіксуються випадки знищення власних полонених, а іноземців використовують як одноразовий ресурс.

Також він звернув увагу на відмінності в інформаційному просторі. В Україні, за його словами, працюють незалежні канали комунікації, тоді як у РФ медіа фінансуються пропагандою з нафтових потоків, які, на його думку, необхідно перерізати.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в ійськовослужбовець на ім’я Ігор, який проходить службу у 239-му танковому полку РФ у підрозділі БПЛА, публічно розповів про критичну ситуацію в частині та великі втрати серед особового складу. За його словами, основною причиною загибелі та поранень військових є не дії противника, а помилки та некомпетентність командирів.