Військовослужбовець на ім’я Ігор, який проходить службу у 239-му танковому полку РФ у підрозділі БПЛА, публічно розповів про критичну ситуацію в частині та великі втрати серед особового складу. За його словами, основною причиною загибелі та поранень військових є не дії противника, а помилки та некомпетентність командирів.

Солдат рф про втрати армії рф

Він заявив, що значна частина втрат у підрозділі, зокрема серед розрахунків БПЛА, напряму пов’язана з необдуманими наказами та відсутністю досвіду у командування. За його оцінкою, до 90% усіх втрат стали наслідком рішень командирів, які не визнають власних помилок і продовжують діяти за застарілими або хибними підходами.

Ігор наголосив, що керівні посади у військах БПЛА займають люди, які ніколи не були операторами дронів і не мають практичного досвіду ні в управлінні безпілотниками, ні в протидії їм. За його словами, відсутність будь-якої спеціалізації у командирів безпосередньо впливає на рівень втрат серед особового складу.

Військовий також зазначив, що реальний стан справ у підрозділах можна побачити лише за умови незалежної перевірки без попередження командування. На його думку, перевіряючі мають працювати безпосередньо з бійцями на місцях, щоб побачити всі накази, рішення та наслідки цих рішень без прикрашання ситуації.

Крім цього, Ігор розповів про постійну активність БПЛА ЗСУ, регулярні удари та високий рівень загрози для життя особового складу. Він навів приклад одного з епізодів, коли під час пересування з побратимом їх атакував безпілотник. Унаслідок вибуху один із військових зазнав тяжких поранень кінцівок.

