«Чорний ринок війни»: у Росії чоловіків продають на фронт через фіктивні шлюби

Російська пропагандистка та журналістка Анастасія Кашеварова оприлюднила історію, яка, за її словами, демонструє повне безправ’я простої людини в Росії та існування тіньової схеми "торгівлі чоловіками" для відправки на війну.

Як росіяни потрапляють на війну проти України

За її твердженням, у РФ фактично сформувався чорний ринок вербування на фронт, де чоловіків масово оформлюють через фіктивні шлюби та примушують підписувати контракти. Найбільше таких випадків, за наявними у неї даними, фіксується у Самарській області — саме туди, як стверджується, звозять людей з інших регіонів для укладення шлюбу та контракту з Міноборони РФ. В одному з таких випадків жертвою став мешканець Башкортостан.

Йдеться про Ільнара Габбасова, який у середині лютого разом із літньою матір’ю гостював у знайомих — родини Зарипових — в одному з сіл Башкирії. Подальша хронологія подій, за словами Кашеваровой, виглядає вкрай тривожною:

16 лютого мати Габбасова раптово померла;

17 лютого чоловік разом з А. Зариповою вирушив до Самари;

18 лютого в Самарі було зареєстровано їхній шлюб;

19 лютого там же Габбасов підписав контракт на участь у так званій "СВО".

Як пізніше чоловік розповідав своїй сестрі, моменту ані реєстрації шлюбу, ані підписання контракту він не пам’ятав. Він припускав, що його могли або сильно напоїти, або підмішати психотропні речовини. Усвідомивши ситуацію, Габбасов встиг оформити генеральну довіреність на сестру та попросив її розпочати процедуру розірвання шлюбу. Невдовзі після цього його було визнано зниклим безвісти.

Сестра зверталася до всіх можливих інстанцій. Белорецкая межрегиональная прокуратура направила матеріали до поліції, однак жодної реакції, за словами Кашеваровой, досі немає.

Окремо вона наголосила на повній бездушності судової системи. Три засідання у Білорецькому міжрайонному суді завершилися рішенням, що справа може бути розглянута лише після повернення військовослужбовця з фронту — попри те, що на момент подання заяви він уже офіційно мав статус зниклого безвісти.

На початку січня тіло Габбасова доставили додому. Поховання організувала його сестра. Так звана дружина не брала участі ні в похороні, ні в прощанні, проте саме вона, за чинним законодавством РФ, отримає всі виплати. За словами сестри загиблого, Зарипова раніше вже була одружена з іншим учасником війни, який також загинув, після чого всі компенсації отримала саме вона.

Кашеварова звернулася до губернатора Самарської області Вʼячеслава Федорищева, а також до судів Башкирії та правоохоронних органів, заявивши про існування цілої злочинної мережі "чорних наборщиків", які діють між регіонами. За її словами, йдеться про шахрайську схему, яка не лише відправляє людей на війну, а й позбавляє їхні родини права на компенсації, передаючи виплати "стороннім людям".

