«Черный рынок войны»: в России мужчин продают на фронт через фиктивные браки

Российская пропагандистка и журналистка Анастасия Кашеварова обнародовала историю, которая, по ее словам, демонстрирует полное бесправие простого человека в России и существование теневой схемы торговли мужчинами для отправки на войну.

Как россияне попадают на войну против Украины

По ее утверждению, в РФ фактически сформировался черный рынок вербовки на фронт, где мужчины массово оформляются через фиктивные браки и заставляют подписывать контракты. Больше таких случаев, по имеющимся у нее данным, фиксируется в Самарской области — именно туда, как утверждается, свозят людей из других регионов для заключения брака и контракта с Минобороны РФ. В одном из таких случаев жертвой стал житель Башкортостана .

Речь идет об Ильнаре Габбасове, который в середине февраля вместе с пожилой матерью гостил у знакомых — семьи Зариповых — в одном из сел Башкирии. Последующая хронология событий, по словам Кашеваровой, выглядит крайне тревожной:

16 февраля мать Габбасова внезапно скончалась;

17 февраля мужчина вместе с А. Зариповой отправился в Самару;

18 февраля в Самаре был зарегистрирован их брак;

19 февраля там же Габбасов подписал контракт на участие в так называемой СВО.

Как позже мужчина рассказывал своей сестре, момент ни регистрации брака, ни подписания контракта он не помнил. Он предполагал, что его могли либо сильно напоить, либо подмешать психотропные вещества. Осознав ситуацию, Габбасов успел оформить генеральную доверенность на сестру и попросил ее начать процедуру расторжения брака. Вскоре после этого он был признан пропавшим без вести.

Сестра обращалась ко всем возможным инстанциям. Белорецкая межрегиональная прокуратура направила материалы в полицию, однако никакой реакции, по словам Кашеваровой, до сих пор нет.

Отдельно она отметила полное бездушие судебной системы. Три заседания в Белорецком межрайонном суде завершились решением, что дело может быть рассмотрено только после возвращения военнослужащего с фронта — несмотря на то, что на момент подачи заявления он уже официально имел статус пропавшего без вести.

В начале января тело Габбасова было доставлено домой. Погребение организовала его сестра. Так называемая жена не участвовала ни в похоронах, ни в прощании, однако именно она, по действующему законодательству РФ, получит все выплаты. По словам сестры погибшего, Зарипова ранее уже была замужем за другим участником войны, который также погиб, после чего все компенсации получила именно она.

Кашеварова обратилась к губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву, а также к судам Башкирии и правоохранительным органам, заявив о существовании целой преступной сети "черных наборщиков", действующих между регионами. По ее словам, речь идет о мошеннической схеме, которая не только отправляет людей на войну, но и лишает их семей права на компенсации, передавая выплаты "посторонним людям".

