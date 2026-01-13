Війна, яку вже не сховати: російська журналістка про країну без батьків

Російська пропагандистка та журналістка Анастасія Кашеварова публічно визнала масштабну соціальну трагедію в Росії, пов’язану з війною, — зростання кількості сімей, де діти залишилися без батька, а жінки без чоловічої підтримки.

У Росії збільшуються сімʼї без батька як наслідок війни проти України

Коментуючи інтерв’ю з актором і телеведучим Вʼячеславом Манучаровим, Кашеварова зазначила, що спочатку хотіла вирізати з нього вірш про "безотцовщину", однак це зробив її знайомий раніше. За її словами, нині в Росії — величезна кількість родин, де втрачена чоловіча опора, і це вже не окремі випадки, а масове явище.

Пропагандистка описує образ жінок, які залишилися самі з дітьми: виснажені матері з "розірваним у клапті серцем", що змушені тягнути родину без підтримки. Вона прямо називає це трагедією, не приховуючи емоцій.

Кашеварова звернулася до російських чоловіків і так званого "бойового братства" з закликом не кидати сім’ї загиблих військових. За її словами, йдеться не лише про фінансову допомогу, а про фізичну присутність і "чоловічу роботу" — прийти в дім, допомогти, захистити дітей, підтримати жінку.

Окремо вона наголосила, що демографія — це не тільки грошові виплати, а передусім відчуття безпеки та впевненості у завтрашньому дні. Ідеться не лише про довіру до держави, а й про довіру між людьми — у повсякденному житті, у лікарнях, школах, магазинах.

Наприкінці Кашеварова додала особистий контекст: інтерв’ю вийшло 28 грудня, у день, коли вона народжувала сина. Вона зізналася, що вперше публічно озвучила власну дитячу травму, пов’язану з відсутністю підтримки, зазначивши, що навіть у 37 років дитячі образи не зникають.

Фактично, за риторикою про "підтримку" та "людську відповідальність" прозвучало непряме, але чітке визнання: війна РФ породила масову кризу родин, дітей і жінок, яку вже неможливо приховати навіть у пропагандистському дискурсі.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у столиці України різко загострилася ситуація з електропостачанням. У компанії YASNO повідомили, що стан енергосистеми на правому березі Києва суттєво погіршився і нині фактично відповідає рівню лівого берега міста.