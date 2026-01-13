Российская пропагандистка и журналистка Анастасия Кашеварова публично признала масштабную социальную трагедию в России, связанную с войной — рост числа семей, где дети остались без отца, а женщины без мужской поддержки.

В России увеличиваются семьи без отца как последствие войны против Украины

Комментируя интервью с актером и телеведущим Вячеславом Манучаровым, Кашеварова отметила, что изначально хотела вырезать из него стихотворение о "безотцовщине", однако это сделало ее знакомое ранее. По ее словам, сейчас в России — огромное количество семей, где утрачена мужская опора, и это уже не частные случаи, а массовое явление.

Пропагандистка описывает образ женщин, оставшихся сами с детьми: истощенные матери с "разорванным в клочья сердцем", вынужденные тянуть семью без поддержки. Она прямо называет это трагедией, не скрывая эмоций.

Кашеварова обратилась к русским мужчинам и так называемому "боевому братству" с призывом не бросать семьи погибших военных. По ее словам, речь идет не только о финансовой помощи, а о физическом присутствии и "мужской работе" — прийти в дом, помочь, защитить детей, поддержать женщину.

Отдельно она подчеркнула, что демография — это не только денежные выплаты, но, прежде всего, ощущение безопасности и уверенности в завтрашнем дне. Речь идет не только о доверии государству, но и о доверии между людьми — в повседневной жизни, в больницах, школах, магазинах.

В конце Кашеварова добавила личный контекст: интервью вышло 28 декабря в день, когда она рожала сына. Она призналась, что впервые публично озвучила свою детскую травму, связанную с отсутствием поддержки, отметив, что даже в 37 лет детские образы не исчезают.

Фактически, за риторикой о "поддержке" и "человеческой ответственности" прозвучало косвенное, но четкое признание: война РФ породила массовый кризис семей, детей и женщин, который уже невозможно скрыть даже в пропагандистском дискурсе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в столице Украины резко обострилась ситуация с электроснабжением. В компании YASNO сообщили, что состояние энергосистемы на правом берегу Киева существенно ухудшилось и сейчас фактически соответствует уровню левого берега города.