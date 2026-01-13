Київ на межі: що відбувається з електрикою столиці

У столиці України різко загострилася ситуація з електропостачанням. У компанії YASNO повідомили, що стан енергосистеми на правому березі Києва суттєво погіршився і нині фактично відповідає рівню лівого берега міста.

Шалені відключення світла в Києві

Зокрема, через дефіцит електроенергії припинено рух наземного електротранспорту на правому березі. Крім того, у Києві тимчасово зупинила роботу частина супермаркетів — про закриття окремих магазинів офіційно повідомили торговельні мережі Novus та Сільпо.

На тлі цих подій прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що ситуація із забезпеченням населення продуктами перебуває під контролем уряду. За її словами, Кабінет Міністрів розгортає додаткові "Пункти незламності", контролює наявність резервів пального, стабільність цін та координує заходи для якнайшвидшого відновлення генерації.

Водночас у Міністерстві енергетики України наразі не беруться прогнозувати терміни відновлення стабільного електропостачання у столиці. Як повідомив заступник міністра Микола Колісник, аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово, а повернення до планових графіків можливе лише після їх завершення.

Ситуація ускладнюється тим, що жителі Києва вже четверту добу залишаються не лише без світла, а й без тепла. Народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що російські війська завдали п’ять ракетних ударів по київській ТЕЦ-5, унаслідок чого перезапуск подачі теплоносія суттєво ускладнений через масштабні пошкодження.

Додатковим фактором ризику є морозна погода. За прогнозами синоптиків, у Києві вночі температура опуститься до -13…-15°C, а вдень триматиметься на рівні близько -10°C.

Складна ситуація зберігається й у Київській області. Через ворожі атаки кілька сотень тисяч сімей залишилися без електропостачання. В Ірпінській та Гостомельській громадах повідомляли навіть про подачу води за графіками. Після втручання прем’єрки до Ірпіня доставили резервне обладнання, що дозволило стабілізувати ситуацію з водопостачанням.

