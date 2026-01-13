В столице Украины резко обострилась ситуация с электроснабжением. В компании YASNO сообщили, что состояние энергосистемы на правом берегу Киева существенно ухудшилось и сейчас фактически соответствует уровню левого берега города.

Безумные отключения света в Киеве

В частности, из-за дефицита электроэнергии приостановлено движение наземного электротранспорта на правом берегу. Кроме того, в Киеве временно остановила работу часть супермаркетов – о закрытии отдельных магазинов официально сообщили торговые сети Novus и Сильпо .

На фоне этих событий премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что ситуация с обеспечением населения продуктами находится под контролем правительства. По ее словам, Кабинет Министров разворачивает дополнительные "Пункты несокрушимости", контролирует наличие резервов горючего, стабильность цен и координирует меры по скорейшему восстановлению генерации.

В то же время в Министерстве энергетики Украины пока не берутся прогнозировать сроки возобновления стабильного электроснабжения в столице. Как сообщил заместитель министра Николай Колесник , аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно, а возврат к плановым графикам возможен только после их завершения.

Ситуация усугубляется тем, что жители Киева уже четвертые сутки остаются не только без света, но и без тепла. Народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что российские войска нанесли пять ракетных ударов по киевской ТЭЦ-5, в результате чего перезапуск подачи теплоносителя существенно усложнен из-за масштабных повреждений.

Дополнительным фактором риска является морозная погода. По прогнозам синоптиков, в Киеве ночью температура опустится до -13...-15°C, а днем будет держаться на уровне около -10°C.

Сложная ситуация сохраняется и в Киевской области. Из-за вражеских атак несколько сот тысяч семей остались без электроснабжения. В Ирпенском и Гостомельском общинах сообщали даже о подаче воды по графикам. После вмешательства премьера в Ирпень доставили резервное оборудование, что позволило стабилизировать ситуацию с водоснабжением.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что президент РФ Владимир Путин передал российские активы польского производителя металлической тары Canpack во временное управление краснодарской компании Стальэлемент. Об этом говорится в указе, подписанном 31 декабря, обращает внимание Агентство.