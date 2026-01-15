logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.39

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Скандальное заявление изнутри армии РФ: что происходит в российских войсках
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандальное заявление изнутри армии РФ: что происходит в российских войсках

Военнослужащий 239-го танкового полка РФ заявил о массовых потерях из-за некомпетентности командования и необдуманных приказов

15 января 2026, 15:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Военнослужащий по имени Игр, который проходит службу в 239-м танковом полку РФ в подразделении БПЛА, публично рассказал о критической ситуации в части и больших потерях среди личного состава. По его словам, основной причиной гибели и ранений военных не действия противника, а ошибки и некомпетентность командиров.

Скандальное заявление изнутри армии РФ: что происходит в российских войсках

Солдат рф про потери армии рф

Он заявил, что значительная часть потерь в подразделении, в частности, среди расчетов БПЛА, напрямую связана с необдуманными приказами и отсутствием опыта у командования. По его оценке, до 90% всех потерь стали следствием решений командиров, не признающих собственных ошибок и продолжающих действовать по устаревшим или ложным подходам.

Игорь подчеркнул, что руководящие должности в войсках БПЛА занимают люди, никогда не являвшиеся операторами дронов и не имеющие практического опыта ни в управлении беспилотниками, ни в противодействии им. По его словам, отсутствие какой-либо специализации у командиров оказывает непосредственное влияние на уровень потерь среди личного состава.

Военный также отметил, что реальное положение дел в подразделениях можно увидеть только при независимой проверке без предупреждения командования. По его мнению, проверяющие должны работать непосредственно с бойцами на местах, чтобы увидеть все приказы, решения и последствия этих решений без украшения ситуации.

Кроме этого, Игорь рассказал о постоянной активности БПЛА ВСУ, регулярных ударах и высоком уровне угрозы для жизни личного состава. Он привел пример одного из эпизодов, когда во время передвижения с собратьем их атаковал беспилотник. В результате взрыва один из военных получил тяжелые ранения конечностей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российская пропагандистка и журналистка Анастасия Кашеварова обнародовала историю, которая, по ее словам, демонстрирует полное бесправие простого человека в России и существование теневой схемы "торговли мужчинами" для отправки на войну.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ButusovPlus
Теги:

Новости

Все новости