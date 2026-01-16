Как россиян гонят в наступление на Покровском направлении: что сейчас происходит в Покровске

Начальник коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ полковник Владимир Полевой рассказал о текущей ситуации в Покровском направлении и объяснил разницу между десантно-штурмовыми и штурмовыми войсками.

Ситуация в Покровске и Мирнограде

По его словам, десантно-штурмовые войска — элитные подразделения, способные действовать автономно, проводить сложные операции и перерезать логистические маршруты противника. Вместо этого штурмовые войска используются преимущественно как резерв для стабилизации и восстановления обороны.

На Покровском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Противник закрепился в Покровске и Мирнограде, активно использует подвальные помещения для размещения пилотов беспилотников и имеет преимущество. В то же время, по словам полковника, российские войска несут значительные потери.

Полевый отметил, что российское командование дегуманизирует свой личный состав. По его словам, фиксируются случаи уничтожения собственных пленников, а иностранцев используют как одноразовый ресурс.

Также он обратил внимание на отличия в информационном пространстве. В Украине, по его словам, работают независимые каналы коммуникации, в то время как в РФ медиа финансируются пропагандой по нефтяным потокам, которые, по его мнению, необходимо перерезать.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в военнослужащий по имени Игр, который проходит службу в 239-м танковом полку РФ в подразделении БПЛА, публично рассказал о критической ситуации в части и больших потерях среди личного состава. По его словам, основной причиной гибели и ранений военных не действия противника, а ошибки и некомпетентность командиров.