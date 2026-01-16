logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.41

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Российские дедлайны в целях захвата городов Украины: на что Жорин обращает внимание
commentss НОВОСТИ Все новости

Российские дедлайны в целях захвата городов Украины: на что Жорин обращает внимание

Российские войска неоднократно срывали собственные дедлайны по захвату населенных пунктов, однако их намерения остаются неизменными

16 января 2026, 23:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Экскомандир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что российская армия уже не раз публично или внутренне ставила себе дедлайн по захвату отдельных населенных пунктов, однако ни одного из них так и не выполнила. По его словам, заявления о полном захвате Донбасса до 1 апреля являются продолжением этой же практики.

Российские дедлайны в целях захвата городов Украины: на что Жорин обращает внимание

Максим Жорин про российские дедлайны в целях «сво»

В то же время Жорин подчеркнул, что срыв сроков не означает отсутствия серьезных намерений. По его мнению, проблема не в целях, а именно в датах, которые российское командование определяет нереалистично.

Он подчеркнул, что в целом враг действительно поставил перед собой задачу достичь этой цели и постарается двигаться к ней всеми доступными способами. Основным инструментом остаются массовые волны наступления, сопровождающиеся значительными потерями среди личного состава.

По словам Жорина, фактор больших потерь никогда не являлся сдерживающим для российского командования и не останавливает его в попытках продолжать наступательные действия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что мериканский сенатор Роджер Викер публично сравнил президента России Владимира Путина с Адольфом Гитлером, заявив, что тот не демонстрирует никакого раскаяния за свои действия и десятилетиями проливает кровь.
По словам сенатора, Путин является диктатором, на руках которого многочисленные преступления, а масштабы его действий позволяют называть его величайшим злодеем в истории мира. Он подчеркнул, что риторика Кремля об "освобождении русскоязычных" на Донбассе и в других регионах Украины абсурдна и полностью повторяет аргументы, которые в свое время использовал Гитлер для вторжения в немецкоязычные регионы соседних европейских государств, в частности Польши. Роджер Викер призвал Сенат США ратифицировать гарантии безопасности для Украины, а также усилить противовоздушную оборону и дальнобойные возможности, чтобы продемонстрировать Кремлю бесперспективность его военных целей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5954
Теги:

Новости

Все новости