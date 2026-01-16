Экскомандир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что российская армия уже не раз публично или внутренне ставила себе дедлайн по захвату отдельных населенных пунктов, однако ни одного из них так и не выполнила. По его словам, заявления о полном захвате Донбасса до 1 апреля являются продолжением этой же практики.

Максим Жорин про российские дедлайны в целях «сво»

В то же время Жорин подчеркнул, что срыв сроков не означает отсутствия серьезных намерений. По его мнению, проблема не в целях, а именно в датах, которые российское командование определяет нереалистично.

Он подчеркнул, что в целом враг действительно поставил перед собой задачу достичь этой цели и постарается двигаться к ней всеми доступными способами. Основным инструментом остаются массовые волны наступления, сопровождающиеся значительными потерями среди личного состава.

По словам Жорина, фактор больших потерь никогда не являлся сдерживающим для российского командования и не останавливает его в попытках продолжать наступательные действия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что мериканский сенатор Роджер Викер публично сравнил президента России Владимира Путина с Адольфом Гитлером, заявив, что тот не демонстрирует никакого раскаяния за свои действия и десятилетиями проливает кровь.

По словам сенатора, Путин является диктатором, на руках которого многочисленные преступления, а масштабы его действий позволяют называть его величайшим злодеем в истории мира. Он подчеркнул, что риторика Кремля об "освобождении русскоязычных" на Донбассе и в других регионах Украины абсурдна и полностью повторяет аргументы, которые в свое время использовал Гитлер для вторжения в немецкоязычные регионы соседних европейских государств, в частности Польши. Роджер Викер призвал Сенат США ратифицировать гарантии безопасности для Украины, а также усилить противовоздушную оборону и дальнобойные возможности, чтобы продемонстрировать Кремлю бесперспективность его военных целей.

