Российские дедлайны в целях захвата городов Украины: на что Жорин обращает внимание

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Экскомандир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что российская армия уже не раз публично или внутренне ставила себе дедлайн по захвату отдельных населенных пунктов, однако ни одного из них так и не выполнила. По его словам, заявления о полном захвате Донбасса до 1 апреля являются продолжением этой же практики.
Максим Жорин про российские дедлайны в целях «сво»
В то же время Жорин подчеркнул, что срыв сроков не означает отсутствия серьезных намерений. По его мнению, проблема не в целях, а именно в датах, которые российское командование определяет нереалистично.
Он подчеркнул, что в целом враг действительно поставил перед собой задачу достичь этой цели и постарается двигаться к ней всеми доступными способами. Основным инструментом остаются массовые волны наступления, сопровождающиеся значительными потерями среди личного состава.
По словам Жорина, фактор больших потерь никогда не являлся сдерживающим для российского командования и не останавливает его в попытках продолжать наступательные действия.