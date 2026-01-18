В районе Степногорска русские войска не меняют свою тактику и продолжают регулярные попытки инфильтрации в населенный пункт. На первый взгляд, эти действия выглядят для противника успешными, однако удержаться в Степногорске им не удается. Пехота врага оперативно обнаруживается и уничтожается силами украинских пилотов, постоянно работающих по целям в этом районе.

Ситуация на Запорожском направлении

Параллельно противник не прекращает попытки инфильтрации в Приморском. Благодаря количественному превосходству русская пехота регулярно фиксируется в деревне. Часть групп пытается спрятаться и накопиться для дальнейшего продвижения, другие же сразу пытаются двигаться в сторону Годового, где в большинстве случаев понесут потери.

Наибольшая активизация и изменение направлений движения за последний период зафиксированы в направлении Лукьяновского и Павловки. Там враг также действует малыми группами пехоты, пытаясь инфильтрироваться из-за поиска слабых мест в обороне.

Отмечается, что противник пользуется участками с меньшей плотностью между украинскими позициями, что связано с нехваткой личного состава. В то же время Силы Обороны обеспечивают бесперебойную работу по уничтожению вражеских групп.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские власти с ноября неоднократно заявляли о захвате ключевых населенных пунктов Донбасса накануне важных международных переговоров. Впрочем, анализ ситуации на фронте показывает, что большинство этих заявлений не соответствовали реальному положению дел.

21 ноября, за два дня до переговоров Украины и США, Россия объявила о полном захвате Купянска. На самом деле в тот момент российские войска не контролировали город полностью. По состоянию на 18 января под российским контролем остаются всего несколько небольших участков, в то время как значительная часть города находится в серой зоне.

