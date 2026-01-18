Как россияне попытаются прорываться на Запорожском направлении

Рубрики
В районе Степногорска русские войска не меняют свою тактику и продолжают регулярные попытки инфильтрации в населенный пункт. На первый взгляд, эти действия выглядят для противника успешными, однако удержаться в Степногорске им не удается. Пехота врага оперативно обнаруживается и уничтожается силами украинских пилотов, постоянно работающих по целям в этом районе.
Ситуация на Запорожском направлении
Параллельно противник не прекращает попытки инфильтрации в Приморском. Благодаря количественному превосходству русская пехота регулярно фиксируется в деревне. Часть групп пытается спрятаться и накопиться для дальнейшего продвижения, другие же сразу пытаются двигаться в сторону Годового, где в большинстве случаев понесут потери.
Наибольшая активизация и изменение направлений движения за последний период зафиксированы в направлении Лукьяновского и Павловки. Там враг также действует малыми группами пехоты, пытаясь инфильтрироваться из-за поиска слабых мест в обороне.
Отмечается, что противник пользуется участками с меньшей плотностью между украинскими позициями, что связано с нехваткой личного состава. В то же время Силы Обороны обеспечивают бесперебойную работу по уничтожению вражеских групп.