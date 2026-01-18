Оточення 15 українських батальйонів на Купʼянщині: реальна обстановка на фронті

Президент РФ Володимир Путін вкотре заявив про нібито оточення 15 українських батальйонів у районі Куп’янська-Вузлового. Втім ця інформація не має нічого спільного з реальністю та є черговим прикладом російської пропаганди.

Ситуація в Купʼянську та області

Речник угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері національного марафону пояснив, що подібні твердження неможливі з огляду на елементарну географію населеного пункту. За його словами, Куп’янськ-Вузловий має площу близько чотирьох квадратних кілометрів, і розмістити там 15 батальйонів фізично неможливо.

Трегубов зазначив, що такі заяви є не більше ніж фантазіями. Він також підкреслив, що попри постійні обстріли Куп’янська-Вузлового, українські захисники утримують позиції та не дозволяють ворогові наблизитися до населеного пункту.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у районі Степногірська російські війська не змінюють свою тактику та продовжують регулярні спроби інфільтрації в населений пункт. На перший погляд ці дії виглядають для противника успішними, однак утриматися в Степногірську їм не вдається. Піхота ворога оперативно виявляється та знищується силами українських пілотів, які постійно працюють по цілях у цьому районі.

Паралельно противник не припиняє спроб інфільтрації у Приморському. Завдяки кількісній перевазі російська піхота регулярно фіксується в селі. Частина груп намагається сховатися та накопичитися для подальшого просування, інші ж одразу намагаються рухатися у бік Річного, де в більшості випадків зазнають втрат. Найбільша активізація та зміна напрямків руху за останній період зафіксована у напрямку Лукʼянівського та Павлівки. Там ворог також діє малими групами піхоти, намагаючись інфільтруватися через пошук слабких місць в обороні.

