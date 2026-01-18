logo

Окружение 15 украинских батальонов в Купянщине: реальная обстановка на фронте
commentss НОВОСТИ Все новости

Окружение 15 украинских батальонов в Купянщине: реальная обстановка на фронте

Заявления российского руководства о якобы окружении 15 батальонов Сил обороны на Купянщине не соответствуют действительности

18 января 2026, 22:07
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз заявил о якобы окружении 15 украинских батальонов в районе Купянска-Узлового. Впрочем, эта информация не имеет ничего общего с реальностью и является очередным примером российской пропаганды.

Окружение 15 украинских батальонов в Купянщине: реальная обстановка на фронте

Ситуация в Купянске и области

Представитель группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире национального марафона пояснил, что подобные утверждения невозможны, учитывая элементарную географию населенного пункта. По его словам, Купянск-Узловой имеет площадь около четырех квадратных километров, и разместить там 15 батальонов физически невозможно.

Трегубов отметил, что такие заявления являются не более чем фантазиями. Он также подчеркнул, что, несмотря на постоянные обстрелы Купянска-Узлового, украинские защитники удерживают позиции и не позволяют врагу приблизиться к населенному пункту.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в районе Степногорска российские войска не меняют свою тактику и продолжают регулярные попытки инфильтрации в населенный пункт. На первый взгляд, эти действия выглядят для противника успешными, однако удержаться в Степногорске им не удается. Пехота врага оперативно обнаруживается и уничтожается силами украинских пилотов, постоянно работающих по целям в этом районе.
Параллельно противник не прекращает попытки инфильтрации в Приморском. Благодаря количественному превосходству русская пехота регулярно фиксируется в деревне. Часть групп пытается спрятаться и накопиться для дальнейшего продвижения, другие же сразу пытаются двигаться в сторону Годового, где в большинстве случаев понесут потери. Наибольшая активизация и изменение направлений движения за последний период зафиксированы в направлении Лукьяновского и Павловки. Там враг также действует малыми группами пехоты, пытаясь инфильтрироваться из-за поиска слабых мест в обороне.



Источник: https://t.me/Joint_Forces_Task_Force/19919
