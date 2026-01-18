logo

В армии РФ начался развал: солдаты убегают, командиры приказывают ловить своих

Очередной радиоперехват свидетельствует о панике и развале дисциплины в армии РФ — оккупанты бегут с позиций, избивая своих и забирая оружие

18 января 2026, 22:32
В новом радиоперехвате, добытом украинской разведкой, командир российских оккупационных сил приказывает разыскать и разоружить сбежавшего из боевой позиции военного вместе с оружием.

В армии РФ начался развал: солдаты убегают, командиры приказывают ловить своих

С армии рф бегут солдаты

По его словам, беглец избил напарника, после чего забрал автомат и скрылся. Командир предполагает, что речь идет о осетинском военном происхождении, и отдает приказ в случае обнаружения — разоружить и связать его.

Таким образом, российский солдат самовольно покинул позицию со штатным оружием, что свидетельствует о глубокой деморализации в рядах армии РФ.

ГУР МО Украины отмечает: за каждое военное преступление против украинского народа будет неизбежно и справедливо возмездие.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что президент РФ Владимир Путин в очередной раз заявил о якобы окружении 15 украинских батальонов в районе Купянска-Узлового. Впрочем, эта информация не имеет ничего общего с реальностью и является очередным примером российской пропаганды.
Представитель группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире национального марафона пояснил, что подобные утверждения невозможны, учитывая элементарную географию населенного пункта. По его словам, Купянск-Узловой имеет площадь около четырех квадратных километров, и разместить там 15 батальонов физически невозможно. Трегубов отметил, что такие заявления являются не более чем фантазиями. Он также подчеркнул, что, несмотря на постоянные обстрелы Купянска-Узлового, украинские защитники удерживают позиции и не позволяют врагу приблизиться к населенному пункту.
Также портал "Комментарии" обратил внимание, что в районе Степногорска российские войска не меняют свою тактику и продолжают регулярные попытки инфильтрации в населенный пункт. На первый взгляд, эти действия выглядят для противника успешными, однако удержаться в Степногорске им не удается. Пехота врага оперативно обнаруживается и уничтожается силами украинских пилотов, постоянно работающих по целям в этом районе.



Источник: https://t.me/DIUkraine/7705
