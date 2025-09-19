Умєров розповів, які переговори без зайвого розголосу зараз тривають між Україною та РФ

На цьому етапі Київ і Москва поки що ведуть переговори лише з гуманітарних питань. Вони стосуються визволення військовополонених. Про завершення війни переговори поставлено на паузу. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю CNN заявив секретар РНБО Рустем Умєров.

Рустем Умєров. Фото: з відкритих джерел

На уточнююче питання, чи справді ведуться переговори між Росією та Україною щодо завершення війни, секретар РНБО відповів, що зараз йдеться лише про гуманітарну частину, зокрема звільнення українських військовополонених.

"Наразі продовжуємо гуманітарну частину, де ми звільняємо військовополонених", — зазначив Рустем Умєров.

За словами секретаря РНБО, з іншого боку європейські лідери разом із президентом Володимиром Зеленським відвідали Вашингтон, де було досягнуто домовленості про проведення двосторонніх та тристоронніх зустрічей.

"Отже, на цьому етапі, гадаю, ми чекаємо, коли відбудуться тристоронні, двосторонні зустрічі", — додав він.

Також видання "Коментарі" повідомляло – путінський режим прагне вплинути на адміністрацію президента США Дональда Трампа, щоб домогтися нормалізації відносин між Вашингтоном та Москвою, але при цьому продовжувати захоплювати все нові та нові території в Україні. Про це йдеться у оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики звернули увагу на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова 18 вересня. Тоді він стверджував, що Трамп хоче "вилучити тему України" з порядку денного у відносинах США та Росії, щоб "нормалізувати" економічну, технологічну та іншу співпрацю.