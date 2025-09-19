logo_ukra

BTC/USD

116106

ETH/USD

4482.28

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Умєров розповів, які переговори без зайвого розголосу зараз тривають між Україною та РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Умєров розповів, які переговори без зайвого розголосу зараз тривають між Україною та РФ

На цьому етапі Україна чекає, коли відбудуться тристоронні, двосторонні зустрічі

19 вересня 2025, 12:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На цьому етапі Київ і Москва поки що ведуть переговори лише з гуманітарних питань. Вони стосуються визволення військовополонених. Про завершення війни переговори поставлено на паузу. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю CNN заявив секретар РНБО Рустем Умєров.

Умєров розповів, які переговори без зайвого розголосу зараз тривають між Україною та РФ

Рустем Умєров. Фото: з відкритих джерел

На уточнююче питання, чи справді ведуться переговори між Росією та Україною щодо завершення війни, секретар РНБО відповів, що зараз йдеться лише про гуманітарну частину, зокрема звільнення українських військовополонених.

"Наразі продовжуємо гуманітарну частину, де ми звільняємо військовополонених", — зазначив Рустем Умєров.

За словами секретаря РНБО, з іншого боку європейські лідери разом із президентом Володимиром Зеленським відвідали Вашингтон, де було досягнуто домовленості про проведення двосторонніх та тристоронніх зустрічей.

"Отже, на цьому етапі, гадаю, ми чекаємо, коли відбудуться тристоронні, двосторонні зустрічі", — додав він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — глава MI6 відповів, чи є факти, які говорять про те, що незабаром війна завершиться.

Також видання "Коментарі" повідомляло – путінський режим прагне вплинути на адміністрацію президента США Дональда Трампа, щоб домогтися нормалізації відносин між Вашингтоном та Москвою, але при цьому продовжувати захоплювати все нові та нові території в Україні. Про це йдеться у оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики звернули увагу на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова 18 вересня. Тоді він стверджував, що Трамп хоче "вилучити тему України" з порядку денного у відносинах США та Росії, щоб "нормалізувати" економічну, технологічну та іншу співпрацю.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/watch/?mibextid=wwXIfr&v=2063774894366830&rdid=lMncigNtSX83RIEh
Теги:

Новини

Всі новини