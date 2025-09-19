Глава MI6 ответил, есть ли факты, которые говорят о том, что вскоре война завершится

Глава британской разведки MI6 Ричард Мур заявил, что на сегодняшний день абсолютно нет "никаких доказательств" того, что российский диктатор Владимир Путин заинтересован в мирных переговорах и скором завершении войны. Единственный вариант переговоров, который готов рассмотреть Кремль, это тот, который предусматривает скорую капитуляцию Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом он сказал во время своей речи в Стамбуле, пишет "Reuters".

Ричард Мур. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, президент РФ "взялся за слишком сложную задачу" и недооценил украинцев в этой войне.

Также Мур заявил в Стамбуле, что британская разведка MI6 запускает новый портал в даркнете для вербовки шпионов из РФ. Впоследствии агентство обнародует инструкции на своем официальном YouTube-канале, чтобы помочь новобранцам передавать информацию о вражеских разведывательных действиях или терроризме.

Стоит отметить, что Институт изучения войны (ISW) считает, что путинский режим стремится повлиять на администрацию президента США Дональда Трампа, чтобы добиться нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой, но при этом продолжать захватывать все новые и новые территории в Украине.

Американские аналитики обратили внимание на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 18 сентября. Тогда он утверждал, что Трамп хочет "изъять тему Украины" из повестки дня в отношениях США и России, чтобы "нормализовать" экономическое, технологическое и другое сотрудничество. Накануне Лавров также признал, что попытки "привлечь" президента России Владимира Путина к соглашениям с США не остановят агрессию.

"Кремль пытается заставить Трампа отделить войну в Украине от обсуждений двусторонних отношений между США и Россией, особенно в экономической сфере. Кремль, вероятно, стремится одновременно продолжать войну в Украине и ослабить давление, которое оказывают на российскую экономику действующие и возможные будущие санкции, особенно санкции, направленные против доходов от энергетики, которые в значительной степени финансируют войну", — говорится в отчете ISW.



