Глава MI6 відповів, чи є факти, які говорять про те, що невдовзі війна завершиться

Глава британської розвідки MI6 Річард Мур заявив, що на сьогоднішній день абсолютно немає "ніяких доказів" того, що російський диктатор Володимир Путін зацікавлений у мирних переговорах та швидкому завершенні війни. Єдиний варіант переговорів, який готовий розглянути Кремль, це той, що передбачає швидку капітуляцію України. Як передає портал "Коментарі", про це він сказав під час своєї промови у Стамбулі, пише Reuters.

Річард Мур. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, президент РФ "взявся за надто складне завдання" та недооцінив українців у цій війні.

Також Мур заявив у Стамбулі, що британська розвідка MI6 запускає новий портал у даркнеті для вербування шпигунів із РФ. Згодом агентство оприлюднить інструкції на своєму офіційному YouTube-каналі, щоб допомогти новобранцям передавати інформацію про ворожі розвідувальні дії або тероризм.

Варто зазначити, що Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що путінський режим прагне вплинути на адміністрацію президента США Дональда Трампа, щоб домогтися нормалізації відносин між Вашингтоном та Москвою, але при цьому продовжувати захоплювати все нові та нові території в Україні.

Американські аналітики звернули увагу на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова 18 вересня. Тоді він стверджував, що Трамп хоче "вилучити тему України" з порядку денного у відносинах США та Росії, щоб "нормалізувати" економічну, технологічну та іншу співпрацю. Напередодні Лавров також визнав, що спроби "залучити" президента Росії Володимира Путіна до угод зі США не зупинять агресію.

"Кремль намагається змусити Трампа відокремити війну в Україні від обговорень двосторонніх відносин між США та Росією, особливо в економічній сфері. Кремль, ймовірно, прагне одночасно продовжувати війну в Україні та послабити тиск, який чинять на російську економіку діючі та можливі майбутні санкції, особливо санкції, спрямовані проти доходів від енергетики, які значною мірою фінансують війну", — йдеться у звіті ISW.



